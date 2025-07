Matthei evitó comprometer apoyo a Kast en segunda vuelta: "Me han tratado como enemiga"

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, evitó comprometer su apoyo a José Antonio Kast, la carta del Partido Republicano, en caso de que pase a segunda vuelta porque "es muy difícil creerle" a ese sector.

Matthei enfatizó en Radio Infinita que que ha sido blanco de una "campaña inmoral" a través de redes sociales, basada en la difusión de mentiras por cuentas coordinadas que, según dijo, "ponen en riesgo la convivencia democrática".

"Esto es propio de regímenes autoritarios. Cuando alguien dice algo que al régimen no le gusta, lo demuelen con mentiras y redes sociales. Si lo hacen ahora en la oposición, ¿Qué serían capaces de hacer con el poder?", cuestionó.

La exalcaldesa de Providencia se refirió a los falsos rumores que circularon por redes sociales sobre su estado de salud en el que apuntaban a que tiene Alzheimer.

Matthei enfatizó que el fenómeno no es aislado y aseguró que el mismo patrón afectó en el pasado a figuras como Sebastián Sichel, Juan Sutil y Felipe Alessandri. "Son siempre las mismas cuentas, no es un ataque personal, es un método", acusó.

Matthei adelantó que evalúa una querella y que senadores de Renovación Nacional presentarán una denuncia. "Esto no lo voy a dejar pasar, es demasiado grave para la democracia", afirmó.

Respecto al llamado del Partido Republicano a sellar un compromiso de apoyo mutuo en segunda vuelta, Matthei enfatizó: "No les creo".

"Después de años tratándonos de la 'derechita cobarde' y de traidores, es muy difícil creer en cualquier intento de unidad. A mí me han tratado como enemiga, no como contrincante. Es muy lindo mandar bots a destruirte y luego pedir por los diarios que seamos todos buenitos. El problema no está superado", remarcó.

Al ser consultada por su apoyo a Kast si él pasa a segunda vuelta, Matthei respondió: "es muy lindo mandar a los bots a destruirte y después pedirte por los diarios que seamos buenitos todos juntitos y damos por superado el problema. El problema no está superado".

La candidata agregó que hará "todo lo posible" por pasar ella a segunda vuelta y cuestionó la "doble cara" que atribuye a los líderes republicanos. "Yo digo las cosas de frente, no mando bots a acuchillar por detrás".

En su cuenta de X, Matthei agregó que "denunciaremos esta campaña orquestada. No permitiremos que arruinen el futuro de Chile. Nuestro país y nuestra gente merecen una campaña de propuestas, limpia y honesta".