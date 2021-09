ME-O se manifestó "optimista y sereno" ante inminente decisión del Tricel sobre candidatura

El fundador del PRO, Marco Enríquez-Ominami, se manifestó optimista y sereno ante la decisión del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), que durante esta jornada escuchó los alegatos sobre el futuro de su cuarta candidatura presidencial.

El cineasta comentó que "estoy optimista, sereno. Ganamos ayer nuevamente, corresponde efectivamente una suerte de última etapa, que al igual de buena parte de los que me siguen, con serenidad, de que hable el máximo tribunal electoral, el Tribunal Calificador de Elecciones".

"Estamos frente a una situación que yo califico de absurda, pero soy respetuoso de la institucionalidad", insistió.

Aunque no hay una fecha oficial para que se conozca el resultado, la resolución podría oficializarse durante esta misma jornada.

Candidatos preparan debates

Mientras tanto, durante este viernes se encontrarán cinco de los candidatos presidenciales -Sebastián Sichel, Yasna Provoste, Gabriel Boric, José Antonio Kast y Eduardo Artés- en el marco del Encuentro Nacional de Gobernadores Regionales, que servirá como una previa para el primer debate televisivo, fijado para el 22 de septiembre.

El candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, espera que se hagan otros debates abiertos en regiones, razón por la que envió una carta a Anatel, Archi y a la Asociación de Radios Comunitarias.

Por su parte, el republicano José Antonio Kast dijo que "he estado preocupado de enviarles una carta a cada uno de los otros candidatos a Presidente, para que hagamos debates en temas. Aquí se ha dado un debate pequeño entre si alguien tiene título o no tiene título, si alguien tiene hijos o no tiene hijos, ese no es el debate que le interesa a Chile".

Pedro Browne, coordinador de la campaña de Sebastián Sichel (Chile Vamos), comentó que "creo que los debates siempre son importantes, pero no son lo único. Pretender centrar una campaña en debates me parece que es única y exclusivamente encapsular a los candidatos en muchos casos en su zona de confort y lo que se demanda de los candidatos es que se empapen de la realidad".

Desde Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste (DC), pidió que "ojalá sean debate con altura de miras, no sobre los tatuajes, los títulos o el número de hijos, sino sobre la falta de empleo, la pandemia que aún no ha terminado y la necesidad de cambiar nuestro modelo de desarrollo".

"Ya hemos comprometido un primer debate en CHV y por cierto creemos que hay espacio para acordar otros medios y formatos, especialmente en regiones. Yo esperaría también que al menos en el canal público se pudiera organizar un gran debate regional, con periodistas de las regiones", agregó.