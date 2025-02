Moreira dice que "las primarias se alejan" por culpa de Kast y Kaiser

El senador Ivan Moreira (UDI) aseguró que "cada día se alejan las primarias" en la derecha, a raíz de la "actitud divisionista" de José Antonio Kast y Johannes Kaiser.

La UDI y RN ya confirmaron a Evelyn Matthei como su candidata, a la espera de la decisión de Evópoli. El Partido Republicano, en tanto, anunció que José Antonio Kast, mientras que Johannes Kaiser será la carta del Partido Nacional Libertario, optando ambos por no integrarse a una elección previa junto a Chile Vamos.

Aunque ha habido diálogos entre libertarios y republicanos sobre una posible colaboración parlamentaria, una primaria presidencial en conjunto aún no se logra concretar.

"Seamos realistas. Cada día se alejan las primarias en nuestro sector, fundamentalmente por la actitud divisionista de Kast y Kaiser, pero al mismo tiempo Michelle Bachelet si se decide a ir a estas elecciones seguramente va a ser con condiciones y esas condiciones es que sin primaria, por lo tanto, creo que una primaria al interior nuestro sería un desgaste si no están todos", señaló Moreira.

Desde el bloque progresista también debaten por las primarias y el diputado Jaime Mulet, candidato presidencial de la Federación Regionalista Verde Social, propuso no hacer una, sino dos primarias en el sector, una que puede incluir al socialismo democrático, a la federación y también a la Democracia Cristiana y otra entre el Frente Amplio y el Partido Comunista.

"Yo no tengo problema en que hayan dos primarias en la medida que se amplíe el arco, en la medida que no se produzca un daño, yo creo que es perfectamente posible también hacerlo, si es que no se da un acuerdo, podemos incorporar a la Democracia Cristiana, digamos, en una de ellas, una más de centro izquierda y otra, si usted quiere, más de izquierda", declaró Mulet.

Idea que el secretario general del Frente Amplio Andrés Couble no comparte y sigue pidiendo la unidad más amplia del mundo progresista, agregando que " tenemos muchas coincidencias y nos permitiría enfrentar una primera vuelta de manera más unida, de manera más clara, con propuestas que representen a todo el oficialismo. Es importante como también enfrentemos a la derecha de manera más unitariamente posible.

Matthei alcanza un "techo" de 55%

De acuerdo con la última encuesta Cadem, 24% de los consultados tiene decidido votar por Evelin Matthei, mientras que 31% podría eventualmente hacerlo, lo que totaliza 55% de "techo" de las preferencias para la candidata de Chile.

A la postulante Matthei le sigue la expresidenta Michelle Bachelet del Partido Socialista, quien concita 27% de respaldo, además de otro 23% que podría inclinarse por ella, eventualmente, con lo que alcanza un "techo" de 50% de las preferencias, cinco puntos más abajo que Matthei.

El secretario general del PS, Camilo Escalona, conversó esta mañana con Cooperativa y dijo que estos sondeos confirman que la opción de esperar hasta marzo la respuesta de la expresidenta es la opción acertada y agregó que Bachelet es una alternativa viable.