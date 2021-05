Narváez presentó su comando con participación del PPD y Nuevo Trato

Tras recibir el respaldo del PPD y de Nuevo Trato, la candidata presidencial del Partido Socialista, la ex ministra Paula Narváez presentó su nuevo comando de cara a la posible realización de unas primarias de la centroizquierda.

Narváez confirmó que el diputado Pablo Vidal (ex RD y actual NT) será su coordinador general, mientras que la jefa de campaña será la activista Alessia Injoque, que reemplazará a la ex ministra Nivia Palma.

La candidata sostuvo que "yo estoy contenta de que podamos tener la oportunidad de llevar adelante una primaria convencional, una primaria de cara a la ciudadanía. Evidentemente tenemos el enorme desafío de que la centro izquierda vaya terminando con la fragmentación y comparto plenamente que la mirada del camino propio y no es la ideal, no es la que avanza en ese objetivo, así es que yo abrazo absolutamente esa disposición, la comparto y podemos construir y trabajar hacia allá y yo entiendo que los partidos estarán justamente en esa disposición para llevar adelante ese diálogo".

En paralelo, la posible carta presidencial de la DC, Yasna Provoste, entregó su respaldo al candidato a gobernador metropolitano de Unidad Constituyente, Claudio Orrego, en una actividad en Estación Central.

Provoste planteó que "lo he señalado en reiteradas oportunidades, nosotros creemos en que aquí es necesario que lleguemos unidos al proceso de elecciones finales de candidatos presidenciales. Lo dije mucho antes de asumir la presidencia del Senado, lo mantengo, lo he dicho públicamente y también señalo a continuación que tengo una enorme confianza en lo que van a hacer los líderes que hoy están en los partidos que conformamos Unidad Constituyente".

Por su parte, Orrego descartó ser "el candidato de la derecha" y comentó que "cuando faltan argumentos y faltan ideas, lo único que quedan son las caricaturas. Quienes me conocen, yo he luchado por la democracia, los derechos humanos, desde que tenía 15 años, me he enfrentado en mil elecciones a la derecha, siempre con las armas del diálogo y las armas de los argumentos".

"Creo que eso es una caricatura. Hoy día hay un millón y tanto de personas que votó por otros candidatos y les vamos a hablar a todos ellos. Yo no me apropio de los votos de ningún sector, pero voy a ir a tratar de convencerlos, de todos los sectores", puntualizó.