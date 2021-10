Suman y siguen los descuelgues de parlamentarios de Chile Vamos en torno a Sebastián Sichel, candidato presidencial del bloque oficialista. Este sábado fue el turno del diputado UDI Javier Hernández, representante del distrito 25 en la Región de Los Lagos, quien anunció su respaldo a José Antonio Kast, abanderado del Partido Republicano. El legislador, quien cumple su quinto período en el cargo -al que no podrá repostular- y ahora busca un escaño en el Senado, lo confirmó mediante una publicación en Instagram: "Creo en una política de unidad, que trabaja con todos y todas, porque los problemas de las personas no tienen color político. Creo también en la libertad, en la seguridad de que todo lo ganado en una vida de esfuerzo no se puede tirar por la borda", justificó Hernández. Se suma a los senadores UDI Ena von Baer y Claudio Alvarado y un grupo de diputados RN que también han comunicado su respaldo a Kast, en desmedro de Sichel, quien en julio se transformó oficialmente en el abanderado de Chile Vamos tras ganar la primaria presidencial del bloque.

