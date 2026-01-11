Dos años después de que el Gobierno anunciara una concesión progresiva, el antiguo centro de detención de la dictadura 3 y 4 Álamos oficialmente es parte de los 29 sitios de memoria comprometidos por la Administración de Gabriel Boric.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, ratificó la preservación del actual Centro de Justicia Juvenil de San Joaquín este sábado, al entregar el permiso de ocupación correspondiente a la Corporación 3 y 4 Álamos.

La autoridad sostuvo que transformar "un sitio de prisión política y tortura, uno de los sitios más horrendos de la dictadura militar" en un memorial permitirá "decir a todas las nuevas generaciones y a nuestra sociedad que nunca más pueden volver a ocurrir los hechos que ocurrieron" bajo el régimen de Augusto Pinochet.

"Estos lugares, que fueron testigo de tanto abuso en contra de otros chilenos, deben transformarse en focos de enseñanza para nuestras futuras generaciones, con el objeto de que nunca más nos veamos enfrentados a lo que tuvimos", reafirmó Osiel Núñez, expresidente de la Corporación 3 y 4 Álamos.

En el marco de su visita a la comuna de San Joaquín, el ministro Gajardo también visitó el memorial "El Vuelo", que recuerda a 78 víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, y que recientemente fue vandalizado.

LEER ARTICULO COMPLETO