Ver más de la Región de Antofagasta

Choque frontal en Mejillones dejó un saldo de cinco muertos

Al menos cinco personas murieron la noche de este viernes en un grave accidente de tránsito ocurrido a la altura del kilómetro 67 de la Ruta 1, en la comuna de Mejillones, Región de Antofagasta, luego de una colisión frontal entre un automóvil y un bus de transporte privado.

El hecho se registró cerca de las 21:40 horas, cuando el vehículo menor impactó al bus que trasladaba a 15 trabajadores y tras ello se volvó a un costado de la ruta.

Los cinco fallecidos eran ocupantes del automóvil, entre ellos tres menores de edad, mientras que los pasajeros y el conductor del bus resultaron ilesos.

Además, una persona con lesiones graves fue trasladada al Hospital Regional de Antofagasta, donde permanece recibiendo atención médica, según informó el director regional de Senapred, Ricardo Munizaga.

