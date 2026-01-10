"Coquimbanización": El campeón realizó exigente entrenamiento de pretemporada en la playa
El campeón Coquimbo Unido tuvo su tradicional jornada de "Coquimbanización" en la pretemporada, con un exigente entrenamiento en la playa, preparándose para el primer duelo oficial de la temporada, el 20 de enero ante Deportes Limache, en la semifinal de la renovada Supercopa.
