Post debate, Boric y Provoste afirman no estar por la confrontación

Tras el primer debate televisivo de este miércoles, el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric y la abanderada de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, realizaron balances sobre su participación en el encuentro y realizaron un llamado a terminar con las confrontaciones en este tipo de foros.

Boric destacó que "logramos plantear el desafío al que se enfrenta Chile hoy día. Creo que logramos hacerlo con altura de miras, sin caer en provocaciones. No me quiero quejar, entiendo que haya un ánimo de a veces caer en pequeñas peleas, pero creo que eso no convoca a la gente que nos está viendo, y los comentarios que he recibido (dicen) que la gente queda contenta cuando uno no se mete a ese barro".

"El doble estándar no me gusta. La Democracia Cristiana fue Gobierno con el Partido Comunista, y este fue fiel hasta el final, y decir hoy día que es el PC el que eventualmente genera ingobernabilidad, me parece que es una falta de respeto", recalcó, en relación a los cuestionamientos sobre la "gobernabilidad" que tiene una coalición con el PC.

Por su parte, Provoste se refirió a la polémica generada por el rol del candidato de Chile Vamos, Sebastián Sichel, en la empresa Burson Marsteller, y por su cita a Wikipedia en medio del debate.

"Si no les gusta Wikipedia, vayan a Linkedin; si no les gusta eso, vayan a la biografía; si no les gusta la biografía, vayan a la plataforma de lobby. Lo que no puede ocurrir es que nos desviemos de lo central, en que aquí ha negado que ha participado, sido parte activa, de empresas de lobby, que ha hecho cabildeo por los poderosos de este país", dijo.

"Perdón, cuando las mujeres hablamos fuerte y claro se nos trata de confrontacionales. Yo no comparto para nada ese criterio; soy clara, miro de frente los problemas", recalcó la senadora.