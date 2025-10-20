Presidente Boric: "No da lo mismo quien gobierne"

A menos de un mes de las elecciones, el Presidente Gabriel Boric nuevamente tomó posición en la carrera a La Moneda, advirtiendo que "no da lo mismo quien gobierne", sobre todo en materia de derechos sociales.

El Mandatario se refirió a las presidenciales este lunes, mientras entregaba un discurso por la promulgación de la ley que reconoce la función de los recolectores de residuos domiciliarios.

"Muchas veces, la política pareciera estar centrada en peleas entre gobierno y oposición, o el candidato que dice tal cosa o tal mentira", observó, en alusión a distintas controversias que han marcado la campaña hasta la fecha.

Acto seguido, Boric apuntó: "Hay algunos que dicen que da lo mismo quién gobierne, porque al otro día igual hay que trabajar, y por supuesto, hay que trabajar gobierne quien gobierne. Pero no da lo mismo hacerlo con un gobierno que garantiza derechos, que avanza en mejores condiciones laborales, que aumenta el sueldo mínimo, que mejora la distribución de la riqueza, que con otro que eventualmente recorte derechos".

"No es lo mismo", enfatizó el Presidente, que también cuestionó a aquellos liderazgos que "creen que se las saben todas".