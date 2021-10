Provoste: El PC fue "pequeño" en la Nueva Mayoría, y con Boric es el "partido hegemónico"

La candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste (DC), marcó diferencias entre el rol que el Partido Comunista tuvo en la extinta Nueva Mayoría, y el que tiene hoy en día en la campaña de su rival de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric (CS).

En conversación con "Estación Moneda" -ciclo de entrevistas de Radio Duna y La Tercera-, primero distinguió su candidatura y la del diputado por Magallanes al reafirmar su intención de "garantizar la gobernabilidad social y política con tranquilidad", antes de advertir que de cara al 21 de noviembre ha visto "intentos de generar polarización y eso no le hace bien al país".

"El PC fue parte de la Nueva Mayoría siendo un partido pequeño dentro de un contexto más grande, a diferencia de lo que ocurre hoy día con Gabriel, que el PC es el partido más grande y va a ser el partido que va influir como lo ha hecho este tiempo. Ahí es donde tenemos profundas diferencias, porque ellos no están donde estuvieron con la Nueva Mayoría en 2010, que era incidir en cambios estructurales, sino más en la lógica de estar en las calles", reflexionó.

Para la senadora, lo anterior "es complejo porque cuando vemos lo que ocurre en nuestro país, lo primero que debemos generar es paz. Sin paz no hay desarrollo posible. Después de todo lo que hemos sufrido, sobre todo con la pandemia, si no nos vemos a reencontrar ahora como hermanos ¿cuándo?".

Si bien descartó que esto afecte la eventual gobernabilidad de Boric, insistió en que al fundarse la Nueva Mayoría el PC no participó "como un partido hegemónico, sino como una fuerza dentro de muchas otras visiones, como representamos desde Nuevo Pacto Social".

Por otra parte, respecto a si le gustaría tener el respaldo del PC de llegar ella a la segunda vuelta y no el diputado, Provoste sostuvo que "cuando una es candidata no les pregunta a los electores de dónde son (...) soy una persona que a partir de lo que hemos planteado, nuestras posiciones, trayectoria, logró trascender más allá de un partido o un pacto. Por lo tanto, todos los apoyos son bienvenidos si creen en esta causa con un norte claro y detallado en nuestro programa".

COMISIÓN DE VERDAD, LA "ALTERNATIVA" AL INDULTO

Luego de que la coalición de izquierda criticara la propuesta de la senadora de crear una Comisión de Verdad y Reconciliación que revise "prisiones abusivas" desde el estallido social, ella la defendió, por cuanto "el proyecto de indulto tiene dificultades, no solo desde el punto de vista de las indicaciones que necesitamos hacer para mejorarlo, sino también por los quórums, porque si no tenemos votos suficientes de la derecha, el proyecto no va a tener viabilidad".

De hecho, la candidata admitió que previo a su discusión en Sala la próxima semana, la iniciativa "no tiene votos" para avanzar, a falta de apoyos externos a la oposición, de manera que -a su juicio- "lo responsable es decir 'bueno, si esto no prospera tengo que tener una alternativa'".

Por ello, "valoro que en el día de ayer (lunes) nuestra primera conversación que el fiscal nacional se haya manifestado a disposición de participar" en la eventual comisión, y adelantó que "haremos lo propio con el Poder Judicial y con el INDH".