Quintana cuestionó "solidez técnica" de presidenciables de la centroizquierda y sugirió repensar nombres

El senador Jaime Quintana (PPD) hizo un crítico juicio al rol que han jugado las cartas presidenciales de la centroizquierda en la crisis sanitaria, política y social, alegando que les falta "una mayor solidez técnica", luego de los datos que reveló la nueva encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP).

"Lo que hemos visto en algunos candidatos es dejarse llevar por lo que puede ser la tendencia del momento. Pero nosotros necesitamos liderazgos que se anticipen, que marquen posición. Me hubiera gustado un rol de los presidenciables de mayor solidez técnica", dijo Quintana en entrevista con La Tercera.

"A nuestros candidatos les ha faltado capacidad para mostrar propuestas, ser más claros en lo que se necesita para terminar esta pandemia en términos de ayuda. Todos hablamos de la renta básica universal, por supuesto, pero eso hay que ver cómo se hace", afirmó.

Según el congresista, "siempre los partidos, los dirigentes y los propios candidatos tenemos el deber de estar observando cómo avanzan las posibilidades. Tenemos una realidad extremadamente dinámica, pero, además, un conjunto de compatriotas que aún no decide el voto y eso hace que nuestras opciones de la centroizquierda estén todavía bajas. Yo creo que de aquí al 20 de mayo los partidos de Unidad Constituyente deberían preguntarse si tienen candidaturas competitivas para pasar a segunda vuelta y ganarle a la derecha".

Sin que signifique adhesión, el personaje político mejor evaluado fue la diputada humanista Pamela Jiles, quien obtuvo un 54 por ciento, seguida por los candidatos de Chile Vamos Joaquín Lavín (32%), Sebastián Sichel (30%), Mario Desbordes (29%) y Evelyn Matthei (27%).

Luego de este grupo recién aparecen los candidatos de la centroizquierda, hoy oposición: Ximena Rincón, con un 25%; Heraldo Muñoz (24%), Daniel Jadue (24%), Paula Narváez (20%) y Gabriel Boric (15%).

En el caso del PPD, Quintana aseguró que Heraldo Muñoz ya pasó por primarias y fue ratificado por el Consejo Nacional, por lo tanto, "no hay mejor candidato".

"Esa reflexión debe hacerla cada colectividad por separado. Antes de inscribir la primaria es perfectamente posible cambiar los nombres. Cuando en el fútbol quedan pocos minutos y el partido no se está ganando a veces se puede cambiar jugadores, o una jugadora", aseveró.

En este xontexto, Quintana recalcó que lo que han resuelto los partidos le merece todo el respeto, pero "no está escrito en piedra, porque hoy día la inmensa mayoría no quiere que gane la derecha. En esta realidad dinámica tenemos un mensaje muy claro de la ciudadanía que dice 'pónganse de acuerdo y busquen los mejores nombres'. La gente dice que no resolvimos bien el tema presidencial hace cuatro años y eso no nos puede volver a suceder".