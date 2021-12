Red Salud UC Christus aclara: Boric se hizo test de drogas en su domicilio

A raíz de dudas en redes sociales por el día y hora en que Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) se hizo su test de drogas, la Red de Salud UC Christus aclaró que su personal le tomó la muestra en su domicilio.

El resultado negativo que -tras la insistencia de su contendor, José Antonio Kast (Frente Social Cristiano)- el candidato exhibió anoche en el Debate Anatel, causó sospecha entre adherentes del republicano porque data del martes 2 de noviembre, fecha en que él inició una cuarentena preventiva por sospecha de Covid-19.

También causó inquietud el que Boric entregara su muestra de orina a las 18:01 horas de esa jornada, en vista de que, entre semana, el laboratorio de la UC las recibe entre las 7:45 y las 14:30 horas.

Para aclarar las dudas del candidato de ultraderecha, les dejo los resultados de mi test de drogas. Basta de mentiras.#DebateAnatel pic.twitter.com/0C7TVRF3ZX — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) December 14, 2021

"Es importante aclarar, que en todos los exámenes que la Red de Salud UC CHRISTUS realiza a sus pacientes, tanto en sus Unidades de Toma de Muestra como en domicilio -independiente del horario de atención-, se cumple con todos los protocolos y normativas vigentes", comienza el escrito del recinto.

Dicho esto, precisa que en el caso de Boric, "la toma de muestra se realizó a domicilio y el ingreso administrativo (episodio) se generó a través de la Unidad de Toma de Muestras de Alcántara de nuestro Laboratorio Clínico".

La declaración de Red de Salud UC Christus.

A la salida del debate, la prensa además preguntó al candidato por qué no se hizo un examen de pelo, en lugar de uno de orina, a lo que él respondió que éste "cuesta como 700 lucas y se demora como un mes", y emplazó a dejar de "seguir instalando mentiras", como lo es su descartada adicción a las drogas.

Paula Daza, una de las voceras de Kast, explicó que el examen que Boric no se realizó "permite detectar si la persona ha consumido en el mediano plazo, y el examen de orina se hace, en general, para una situación aguda, es decir, si la persona ha consumido algún tipo de droga en las últimas 24 o 48 horas".

Respecto a si el republicano también se someterá al test, la ex subsecretaria sostuvo que "no he conversado con respecto a este tema con el candidato Kast, pero creo que él no tendría ningún problema en hacérselo -si se lo han pedido- en el pelo".