Republicanos: Campaña de Tohá perdió potencia al no recibir apoyo de Bachelet

"Sorprendió que Michelle Bachelet (PS) no se haya pronunciado a favor de Carolina Tohá (PPD)", afirmó este lunes en Cooperativa el director de Ideas Republicanas, Patricio Dussaillant, al abordar la negativa de la otrora presidenta para ser abanderada presidencial y su falta de respaldo a la candidatura de la ahora exministra del Interior.

En su participación en El Primer Café, Dussaillant indicó que aunque no son del mismo partido, si Tohá "era la candidata del Gobierno y del Presidente (Gabriel) Boric, parecía lógico que si Bachelet quería traspasarle a alguien su respaldo ciudadano, era el momento de hacerlo".

"Hoy lo dejó abierto a quien gane las primarias. Creo que ahí perdió potencia inmediatamente la candidatura de Tohá. Subió en las encuestas porque estuvo mucho más presente en los medios como candidata, pero me parece que le podría haber apoyado el respaldo de Bachelet. Me sorprendió que ella no dijera nada y no se la jugara por ninguno", cerró.

Desde Chile Vamos, el exsubsecretario del Interior Rodrigo Ubilla (RN) afirmó que "despejada la negativa de Bachelet, se produce una situación de bastante normalidad: teniendo claro que la candidata será la exministra Tohá, empezaron a reagruparse los apoyos a la expresidenta y otros candidatos".

Asimismo, dio cuenta que será "muy importante" las posturas que tomen los diversos partidos del oficialismo de cara a la carrera presidencial, sobre todo los casos del Frente Amplio, el Partido Socialista y el Partido Comunista.

"¿Le darán el apoyo a la exministra o tendrán candidatos propios?", planteó en El Primer Café el director del Área Política y Sociedad Civil de Libertad y Desarrollo.

FA descarta que Tohá busque "desprenderse del Gobierno"

En el oficialismo, Tomás Leighton, director ejecutivo de Rumbo Colectivo (centro de pensamiento ligado al Frente Amplio), recordó que, por lo general, "Chile toma su decisión presidencial muy cerca de la elección misma, en noviembre, algunos incluso una semana antes".

Debido a esto, -dijo- "por ahora la posición del Frente Amplio es que el progresismo, la centroizquierda, necesita en todos los escenarios una primaria competitiva para ganar, con todos los colores, tipos de liderazgo y los puntos de vista de lo que fue el gobierno actual, que le lleva un año, los puntos de vista más complacientes, los puntos de vista más críticos".

En esta línea, enfatizó que "era esperable que subiera (su candidatura) Carolina Tohá", destacando su gestión en el Gobierno y descartando que ella trate de alejarse de lo que fue su trabajo como titular del Interior.

"No sé si la electividad de la candidata Carolina Tohá se juega en desprenderse del Gobierno, porque creo que su gestión como ministra del Interior y como principal negociadora del Gobierno en temas de agenda de seguridad son cuestiones positivas para el país, que me parece lo más lógico que la candidata haga gala de su rol en ello, más que tratar de generar una discontinuidad, una ruptura ficticia", puntualizó Leighton.

Por su parte, Luis Ruz, vicepresidente del centro de pensamiento Democracia y Comunidad (perteneciente a la DC), planteó que "en las discusiones presidenciales se contrastan no solamente liderazgos, también propuestas de sociedad y énfasis programático en lo que se va a hacer para el periodo de cuatro años. La discusión es completa".

"Y sin duda en el caso de Carolina Tohá, para bien o para mal, es evidente que parte como exministra del Interior del Presidente de Boric, por lo tanto, hay una lógica de continuidad", cerró Ruz.