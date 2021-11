Segunda vuelta: Dos diputados del Partido de la Gente anuncian que se abstendrán

Mientras el Partido de la Gente (PDG) prepara una consulta digital con sus militantes para decidir si pedirá el voto en la segunda vuelta presidencial para el ultraderechista José Antonio Kast (Frente Social Cristiano) o el izquierdista Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), al menos dos de sus seis diputados electos ya se definieron en no apoyar a ninguno.

Sin una inclinación política definida y con duras críticas a la clase política tradicional y la élite chilena, el líder de la colectividad, el polémico economista Franco Parisi, dio la sorpresa al quedar tercero en la primera vuelta del domingo y su apoyo a uno u otro finalista será clave en el balotaje del 19 de diciembre, donde Kast y Boric llegan muy igualados, según las encuestas.

"Me agrada la mirada de los derechos sociales de Boric, pero su proyectos nos arriesga al ir de la mano del Partido Comunista. De Kast, miro con buenos ojos lo del orden público y la seguridad ciudadana, pero sería reeditar los últimos 30 años del modelo económico neoliberal con todos sus abusos. Voy a abstenerme, votar blanco o nulo", dijo Gaspar Rivas, diputado electo del PDG por el Distrito 6, al diario La Segunda.

El ex diputado de Renovación Nacional, que volverá a la Cámara Baja por el partido de Parisi, planteó que dicha tienda "debería haber dado libertad a los militantes". "Si (el partido) se inclina por una u otra candidatura, yo no voy. No voy a ser cómplice de una aventura marxista ni de un gobierno de extrema derecha al estilo Bolsonaro", afirmó.

Misma postura tiene Karen Medina, electa por el Distrito 21: "Lo que acordamos, al menos los diputados, es no apoyar ninguno de los dos proyectos, y es la postura de la mayoría de nuestros adherentes", aseguró al vespertino.

"Ningún proyecto me representa, lo más probable es que no vaya a votar. Somos una nueva política, por lo tanto, no nos vamos a unir a lo que queremos cambiar", añadió.

"NO NOS ENCASILLEN"

Otros dos diputados del PDG también son críticos de Kast y Boric, aunque no manifestaron definiciones aún: uno de ellos, Rubén Oyarzo, electo por el Distrito 8, aseveró estar "en reflexión" porque "ninguno de los dos candidatos nos cautiva. Nuestro partido es tan transversal: hay centroizquierda, centro y centroderecha. Lo que la gente haga con su voto, eso es parte de la libertad".

La otra, Yovana Ahumada, electa por el Distrito 3, reconoció que "ninguno me representa, no me convencen (...) Y cada candidato verá si modifica algo para llamar la atención de alguno de nuestros militantes o simpatizantes. Somos súper heterogéneos, así que no nos encasillen. Y somos difíciles de tener porque estamos colocando algo nuevo en el escenario político".