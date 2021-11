A la conquista del centro: José Antonio Kast y Gabriel Boric pasan a segunda vuelta en polarizada elección

Con larga filas en los centros de votación, en medio de una ola de calor a lo largo del país, y una participación más baja que en el plebiscito, los chilenos y chilenas decidieron que el candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, y el de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, pasaran a segunda vuelta.

Todo esto en una elección en que, sin poner un pie en Chile, el candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, quedó en tercer lugar y venció a bloques de partidos más históricos encabezados por Sebastián Sichel, en el caso de Chile Vamos, y Yasna Provoste por Nuevo Pacto Social (ex Concertación).



El primer candidato en reconocer un escenario adverso fue Sichel. Quien otrora fuera crítico de Kast, hoy se abre a acercar posiciones con el ultraderechista.

"Es evidente que por la candidatura de izquierda no voy a votar", afirmó y agregó que tiene "diferencias programáticas con José Antonio Kast", por lo que se mostró "dispuesto a conversar hacia adelante".

La senadora Provoste llamó a "no permitir el avance del fascismo que representa Kast" y lamentó que "la centroizquierda no va a estar en segunda vuelta. A pesar de todo este esfuerzo nuestra candidatura no logró movilizar los apoyos suficientes para poder estar en una segunda vuelta. Eso es algo que es doloroso para un proyecto político como el nuestro".

El candidato Marco Enríquez-Ominami, que quedó sexto en su cuarta aventura presidencial, salió a ofrecer el respaldo a Gabriel Boric, pero le advirtió:

"si usted no une, si usted sigue intransigente, perderemos".

En Las Condes, Kast celebró su primer lugar y repitió las consignas de su campaña, basada en orden y seguridad, apuntando a que la carta de Apruebo Dignidad es todo lo contrario.

"Chile merece paz, Chile merece libertad y eso es lo que nosotros le vamos a dar", remarcó.

Gabriel Boric, en tanto, realizó un discurso con un foco más dirigido a sus bases y recordó que "los resultados se siguen ajustando, pero no va a ser la primera vez que partimos desde atrás. Lo hicimos cuando luchamos por la educación, lo hicimos cuando rompimos el binominal, lo hicimos cuando juntamos las firmas y cuando fuimos a la primaria".

"La segunda vuelta va a ser estrecha, pero estoy seguro de que vamos a ganar esta segunda vuelta. El desafío que tenemos por delante no es contra algo. No vengo a hablar contra el otro candidato, venimos a ser los voceros de la esperanza y el diálogo. La cruzada es que la esperanza le gane al miedo", planteó el diputado de Convergencia Social.

Pese a salir séptimo, el candidato de Unión Patriótica, Eduardo Artés, calificó de exitosa esta nueva aventura por el sillón presidencial y aseguró que combatirá el "fascismo de Kast", pero declinó respaldar a Boric.

"Nosotros vamos a combatir al fascismo y a la candidatura de Kast en todos los terrenos, mas eso no significa que vamos a votar por otro porque consideramos que, desde el punto de vista electoral, la posibilidad está pasada en esta oportunidad", dijo Artés.

Además de Kast y Boric, quienes sacan cuentas alegres son las diversas consultoras y centros de estudios que posicionaron a ambos candidatos como ganadores en las últimas encuestas.