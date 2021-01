Sichel y candidatura de Briones: Estoy contento de que tendremos debates y confrontación de ideas

El candidato presidencial independiente Sebastián Sichel, que busca competir en la futura primaria de Chile Vamos, saludó la decisión de Ignacio Briones, quien dejó hoy el Ministerio de Hacienda para emprender la carrera a La Moneda por Evópoli.

"Qué bueno que Ignacio tomó esta decisión, estoy contento de que vamos a tener debates y confrontación de ideas en lo que viene", destacó Sichel, quien también integró el Gobierno hasta junio del año pasado como ministro de Desarrollo Social, y luego pasó a presidir el BancoEstado, el cual dejó en diciembre igualmente para iniciar su aventura presidencial.

Expresó, asimismo, que prefiere "mucho más coaliciones diversas que homólogas", por lo que "es bueno que Ignacio esté como candidato".

También habló sobre la presidenciable UDI Evelyn Matthei, quien valoraba en octubre del año pasado la irrupción de Sichel, entonces como probable precandidato, como "algo positivo para la derecha" pues "es bueno que vayamos renovando las cartas", pero que apenas hace dos semanas lo reprochó duramente.

"Es de una irresponsabilidad política tremenda que algunos experimentados estén pensando pasarle el mando a una persona que no está probada y que recién viene llegando al sector, que nunca ha enfrentado una crisis", fustigó la actual alcaldesa de Providencia el 13 de enero en El Mostrador, entrevista en la que tachó a Sichel como "el candidato de los empresarios, de LyD (Libertad y Desarrollo) que no quiere perder influencias y de políticos que no quieren perder poder".

"He visto dos Evelyn en el camino, una que estaba muy contenta de que yo fuera candidato y otra muy descontenta", comentó hoy Sichel.

"No sé en qué estamos hoy", preguntó, mientras que él se manifestó "muy contento de competir legítimamente en una primaria con ella, mostrar nuestras diferencias, pero siempre cuidando las formas y el respeto a las personas, (que) ha sido mi forma".

Sichel realizó hoy una actividad de precampaña y presentó a un comando de 3.000 voluntarios que recibirán abiertamente ideas de la población para moldear sus propuestas de campaña, medianta una plataforma llamada "SumamosxSichel".