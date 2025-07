Sutil compara a Jara con Chávez: Lo primero que hizo fue traicionar a los venezolanos

El expresidente de la Confederación para la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil, comparó en Cooperativa a la candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara (PC), con el fallecido líder venezolano Hugo Chávez, recordando que "lo primero que hizo fue traicionar a los venezolanos".

En conversación con El Diario de Cooperativa tras la publicación de una carta en la que pedía unidad a los candidatos de oposición, Sutil recordó que "estuve de acuerdo con la reforma de pensiones y dije públicamente que era un buen acuerdo que ganó Chile, no ganó el gobierno (...) la candidata no tenía porqué bailar cumbia y si hubiera bailado cumbia, debería haber sido con la gente de Chile Vamos o con la gente que apoyó esa reforma".

Luego que Jara descartara expropiaciones, Sutil respondió que "no le creo eso, porque ella puede pensarlo, pero usted ve lo que dijo Chávez, que se veía muy ordenadito, se ponía corbata, traje, no era revolucionario y lo primero que hizo fue traicionar al pueblo venezolano, a todos los empresarios, expropiar todo y destruir el país, generar un éxodo de más de seis millones de venezolanos que no tenían que comer".

"Lautaro Carmona, hace unos meses atrás, en una reunión del Partido Comunista, felicitó a la ministra Jara, y en su discurso dijo que el PC era marxista-leninista, y cuando usted lee los manifiestos de Marx y Engels se da cuenta perfectamente de cuál es la forma que tiene el Partido Comunista de instrumentalizar la democracia para lograr sus objetivos", recordó.

El empresario continuó diciendo que "es muy difícil que una persona que se formó a los 14 años y tiene 51 de militancia en un partido que es absolutamente dogmático, piramidal, estructurado, decir 'yo he cambiado mi forma', y además ella va representando a ese sector de la izquierda de Chile".

Sobre la oposición, Sutil recalcó que "la calificación que le doy al Partido Republicano es que es demasiado ortodoxo o dogmático en sus posiciones y creo que eso también no construye acuerdos que necesita el país para avanzar".

Descartó postular al Parlamento

Sobre su carrera política, Sutil descartó postular al Parlamento, indicando que "me parece que es absolutamente incorrecta la paridad de salida, porque le mete la mano a la urna y adultera la voluntad popular".

"En el caso del Consejo Constitucional 2 se volvió a corregir y habían más hombres que mujeres, y por eso a mí me echaron para afuera, pero fíjense que yo saqué el doble de los votos que el senador actual Juan Luis Castro y más del 60 por ciento de lo que sacó el senador Macaya", añadió.

Sutil puntualizó que "estoy bien haciendo lo que he hecho durante 40 años de mi vida y dando mi opinión, que yo en eso difiero del señor Lautaro Carmona y creo que los empresarios tienen que dar su opinión y tienen que participar de la discusión pública".