Vicepresidente PS: "Jeannette Jara rompió con el liderazgo formal del siglo XX"

El diputado y vicepresidente del Partido Socialista, Arturo Barrios, conversó en El Diario de Cooperativa sobre el liderazgo de la candidata Jeannette Jara y su relación con los partidos de la coalición, especialmente con el Partido Comunista.

Ante las consultas sobre un "cambio de tono" o una "tregua" por parte de la cúpula del PC, Barrios afirmó que lo que ocurre es una adaptación de todo el espectro político al estilo disruptivo de la abanderada.

Según el parlamentario, el liderazgo de Jara es un fenómeno que ha modificado la dinámica política tradicional. "Yo creo que Jeannette Jara es un liderazgo muy significativo para la democracia en Chile. Ella irrumpió en la elección primaria y ganó holgadamente".

"Por lo tanto, ella ya no es candidata de un solo partido, es candidata de muchos partidos y de muchos vecinos y vecinas", destacó Barrios quien agregó que Jara "se mantiene primera o segunda en las encuestas, y eso ha sido una cosa permanente durante el último ciclo político".

Barrios describió el estilo de Jara como uno que "empatiza con Chile" y que es "completamente distinto al liderazgo formal del siglo XX", lo que ha llevado a que la coalición se ajuste a su manera de conducir el proceso.

El diputado resaltó que la exministra "es superación, es mérito, es trabajo, es perseverancia, es resiliencia, es empatía, es vínculo, y eso hace que sea un liderazgo que irrumpe en el escenario nacional y que finalmente está en primer lugar y en primera opción para la primera vuelta presidencial".

Por eso, dijo, "ha ido acomodándose la coalición toda, y las dos coaliciones que estamos detrás de la candidatura de Jeannette Jara, y todos los que estamos detrás, a su estilo, a su manera de liderar", agregó.

Consultado sobre si la directiva del PC debería dar un paso al costado en un eventual gobierno de Jara, el diputado evitó dar "recetas" a otras colectividades, pero enfatizó que el rol de los partidos es apoyar y facilitar la gobernabilidad.

"Yo creo que Jeannette Jara es un nuevo tipo de liderazgo y que asienta bien en la política chilena, y que tiene vínculos, tiene empatías con mucho más allá que solo y exclusivamente los militantes de partido", reflexionó.

Así, añadió, "el rol de los partidos es de acompañamiento, el rol de los partidos es de entregar una mayoría parlamentaria sustantiva. El rol de los partidos es ayudar a gobernar a Jeannette Jara", concluyó, subrayando que el principal deber de las fuerzas políticas es asegurar las mayorías necesarias en el Congreso para implementar el programa de gobierno.