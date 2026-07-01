Quiroz se reunió con parlamentarios para avanzar en acuerdos para ley de reconstrucción

Pese a la reticencia del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en la tarde de este miércoles se llevó a cabo la primera reunión de una mesa de diálogo para buscar acuerdos en materia del proyecto de reconstrucción impulsado por el Ejecutivo.

La cita, que se inició a las 18:30 horas en la sede de Santiago del Congreso Nacional, estuvo liderada por Quiroz y la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), y se extendió hasta pasadas las 21:00 horas.

La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, indicó que "para el gobierno son intransables la rebaja del impuesto, también los temas más complejos en materia medioambiental, de manera tal que aquí no va a haber un acuerdo completo, pero sí se abre un espacio de mejora en temas como el crédito al empleo, que todos sabemos que han sido cuestionados por su alto costo y poca eficiencia".

Por su parte, el senador Diego Ibáñez (FA) planteó que "estamos como Frente Amplio a disposición de las conversaciones, pero siempre defendiendo los intereses de la clase media, los trabajadores, y hacemos el llamado al ministro a no ser tan obtuso y a abrirse a quienes piensan distinto".

Desde el oficialismo, el senador Javier Macaya (UDI) dijo que "a mí me da la impresión, después de esta primera conversación, de que sí hay disposición a mejorar este proyecto. El propio ministro Quiroz, en la medida más onerosa de este proyecto de ley, ha manifestado disposición a revisarlo, siendo para él una medida muy sentida, muy cercana, que él había promovido, como es el tema del crédito al empleo, una medida que cuesta en régimen 1.400 millones de dólares al año, y eso muestra flexibilidad".

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), sostuvo que "van a haber más espacios de acuerdo en el tema tributario que en el tema medioambiental, por ejemplo. Sin duda que este proyecto va a avanzar con la rebaja del impuesto corporativo. Si el tema lo concentramos en la compensación es evidente que esta no va a ser total, eso es lograr un acuerdo más que lo que ya estaba sobre la mesa".

"Por ejemplo en la invariabilidad se dio un plazo establecido, hay un par de comités que propusieron una prima y evidentemente poder disminuir un poco ese plazo. En eso también yo veo algo de espacio para acercar esas posiciones", añadió.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseveró que "vamos a ver si es que logramos consensuar algunos puntos y que esto tenga una base de apoyo más amplia. El calendario de reforma está fijado, tiene suma urgencia, tiene sus plazos y se va a cumplir".

Este viernes se llevará a cabo un segundo encuentro entre estos mismos actores, tras haber socializado los avances logrados esta jornada con los comités de cada partido.