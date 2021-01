Fiscalía pidió desafuero de Ossandón por presunto tráfico de influencias

El fiscal regional metropolitano oriente, Manuel Guerra, solicitó este martes a la Corte de Apelaciones de San Miguel el desafuero del senador Manuel José Ossandón, quien tiene la militancia congelada en RN, investigado por presunto tráfico de influencias en una causa que se abrió hace poco más de dos años por una denuncia de su primo y alcalde de Pirque, Cristián Balmaceda.

El jefe comunal lo acusó de intervenir en el concejo municipal de Puente Alto cuando Ossandón seguía en ese sillón alcaldicio en octubre de 2017 y ante él mismo, para intentar destrabar un convenio en la municipalidad para favorecer a la Sociedad Explotadora de Áridos Cavilú SpA.

Dicha empresa era administrada por su hijo Nicolás Ossandón Lira en medio de un millonario negocio de extracción de áridos en el Río Maipo, cargo que el parlamentario no habría transparentado en ese entonces.

Previo a concretar el cierre de la causa el pasado miércoles, el fiscal Guerra reformalizó al senador Ossandón y afirmó que en varias ocasiones entre 2017 y 2019, el legislador abonó desde sus cuentas bancarias 32 millones de pesos a su hijo, y Ossandón Lira destinó parte del dinero (16 millones) a Cavilú.

De prosperar la solicitud de desafuero, la Fiscalía lo acusará -para lo que cuenta con un plazo de 10 días- y llevará a juicio oral.

"NO EXISTE UN MÉRITO PARA SOSTENER ESTA ACUSACIÓN"

A pesar del complejo escenario por su eventual desafuero, Ossandón reiteró que confía en ese proceso.

"Valoramos que finalmente proceda a la solicitud de desafuero. Si bien aún no hemos sido notificados y desconocemos el contenido, esperábamos y confiábamos en esta instancia, porque aquí vamos a poder acreditar, ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, que no existe un mérito para sostener esta acusación, y va a quedar establecida mi inocencia. Así me podré defender", dijo el senador en un video.

"Estamos confiados de que finalmente sean los tribunales de Justicia quienes resuelvan el mérito de esta causa, como debe ser", insistió.