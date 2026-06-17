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Tópicos: País | Política | Renovación Nacional

Núñez por salida de subsecretaria Castro: Las únicas que pierden en estas diferencias son las mujeres

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La presidenta del Senado respaldó a Kast por remover a la militante RN tras roces con la ministra Judith Marín, pero advirtió sobre el daño institucional que generan estas disputas.

Desde la oposición, el diputado Daniel Manouchehri (PS) acusó al Gobierno de estar "en práctica y rodaje" tras la alta rotación de cargos desde que asumió el Presidente Kast.

Núñez por salida de subsecretaria Castro: Las únicas que pierden en estas diferencias son las mujeres
 ATON (archivo)

"Lo que nos corresponde como dirigentes políticos es que el foco esté puesto nuevamente en las mujeres", dijo Núñez.

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La senadora Daniela Nuñez (RN), presidenta de la Cámara Alta, respaldó la decisión del Gobierno de remover a la subsecretaria de la Mujer, Daniela Castro (RN), motivada por una insostenible relación con la actual ministra de la cartera, Judith Marin (ex-Partido Social Cristiano).

El sostenido enfrentamiento entre ambas autoridades tiene relación con las críticas de militantes de Chile Vamos a la ministra por la bullada desvinculación de la directora de Sernameg, Priscilla Carrasco. Desde entonces, Marín supuestamente comenzó a referirse a RN como "derechita cobarde", según fuentes del ministerio que lidera.

Este miércoles, la senadora Núñez intentó bajar el perfil a la polémica, aunque advirtió sobre el daño institucional que provocan las disputas internas: "No solamente respaldamos su decisión (del Presidente), es él quien toma las decisiones, sino que nos ponemos a disposición para seguir colaborando con el Gobierno, tanto Daniela Castro, incluso desde otro espacio, como también respecto del Ministerio de la Mujer", puntualizó.

En esa línea, la presidenta del Senado valoró el nombramiento de Marcia Raphael (RN) como sucesora en el cargo, asegurando que realizará una "tremenda labor" para retomar la agenda de la cartera.

Sin embargo, Núñez advirtió que "las únicas que pierden y perdemos en eventuales diferencias que se producen entre las autoridades son las mujeres, sobre todo en un ministerio que, convengamos, en algún tiempo incluso se dudó de su permanencia. Lo que nos corresponde como dirigentes políticos es que el foco esté puesto nuevamente en las mujeres".

Manouchehri: "Este es un Gobierno en práctica"

Desde la oposición, en tanto, el diputado Daniel Manouchehri (PS) cuestionó la decisión del Ejecutivo y aseguró que la salida de Castro es síntoma de un problema mayor de gestión.

"Cuatro subsecretarios, dos ministros, 22 seremis y no llevan ni siquiera 100 días. Esto es un Gobierno en rodaje, un Gobierno en práctica. El detalle es que el ensayo lo están haciendo con Chile y la cuenta la pagan las familias", manifestó el parlamentario.

"Kast prometió orden para el país y no es ni siquiera capaz de mantener ordenado su propio Gobierno", aseveró.

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