Presidente de RN: Debemos entender de una vez que la crisis no ha pasado

En el marco de la encuesta CEP, que constató una alta desaprobación ciudadana hacia el Presidente Sebastián Piñera y el mundo político, el timonel de RN, Mario Desbordes, advirtió que no se debe dar superar la crisis social que vive el país desde el 18 de octubre.

En conversación con Lo Que Queda del Día, el diputado emplazó que "el tema aquí es cuándo de una vez por todas entendemos que la crisis no ha pasado, que la ciudadanía está alerta, está pendiente", por lo cual –instó- corresponde sacar adelante las reformas comprometidas.

Recordó que "en algún minuto (de la crisis) hubo muy buena disposición de todo el mundo político para avanzar en reformas", sin embargo, lamentó, "veo nuevamente que están regresando a las trincheras, vuelven a aparecer las lógicas maximalistas".

Sobre los resultados de la CEP, "el que menos me gusta (...) y me preocupa muchísimo (...) es la aprobación al mundo político, pero uno no puede no entenderlo, llevamos tres meses de manifestaciones, movilización", manifestó, y aunque afirmó que "se ha avanzado" en medidas sociales, es "menos de lo que la gente espera y con razón", reconoció.

"Respecto del Gobierno, del Congreso, más allá de los partidos, espero que esto (el alto rechazo) se vaya revirtiendo de a poco cuando la gente vea cómo van bajando los medicamentos, cómo se van cumpliendo las expectativas que se generan (...) respecto de problemas que estaban a la vista y escondidos bajo la alfombra al mismo tiempo", manifestó.

¿Adelantar elecciones? "Un llamado irresponsable"

Consultado sobre las voces que dicen que el Gobierno está "acabado" y que se deben adelantar las elecciones, ante el 6 por ciento de aprobación al Presidente Piñera, la cifra más baja desde el retorno a la democracia, Desbordes reprochó que "no es un llamado responsable, estamos en democracia, la gente valora la democracia", además de que "hay un proceso de reformas en curso, hay un itinerario constitucional por delante".

Asimismo, se desmarcó de los sectores de la derecha que durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018) pedían la salida de la entonces Presidenta por la baja aprobación que llegó a registrar, aunque de todas maneras mayor a la de Piñera conocida hoy.

"Yo me hago responsable de lo que he dicho y fui muy prudente en ese período. Como secretario general de RN me puse a disposición del Gobierno para buscar una salida política a la crisis que se estaba viviendo y lo pueden refrendar los secretarios generales de los partidos de Gobierno de esa época. No voy a cambiar de criterio cuando soy oposición o Gobierno", expuso.

El timonel RN aprovechó también para destacar la reforma previsional anunciada anoche por el Presidente Piñera, asegurando que "es mucho más ambiciosa que la que anunció la Presidenta Bachelet" y subrayó que "da respuesta a la altura de las posibilidades de nuestro país, abre un camino distinto a lo que es el sistema hoy".