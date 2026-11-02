Ricardo Solari: En un año, Quiroz transformó a los chilenos en estatistas

El exministro Ricardo Solari (PS) atribuyó en El Primer Café las dificultades políticas y económicas que está atravesando hoy el país a una "incapacidad de discernimiento de la realidad" por parte del Presidente Jósé Antonio Kast.

A propósito de la crisis causada por las rebajas de condena a pederastas, pero ligándola con los malos resultados en crecimiento y empleo, Solari afirmó que en estos momentos está "en tela de juicio la capacidad y la competencia de gestión política del Gobierno, y el liderazgo del Presidente".

Para el director del Instituto Igualdad (centro de pensamiento del Partido Socialista), la salida de Rabat "es un desde", pero no soluciona el "problema de conducción general" en términos políticos y económicos, que está ligado a "una incompetencia en el discernimiento respecto de la realidad que estamos viviendo como país".

"La cosa va mucho más allá de Rabat"

Citando los resultados de la última Encuesta Bicentenario UC, el exministro del Trabajo señaló que "el gran triunfo del ministro (de Hacienda, Jorge) Quiroz es haber transformado a los chilenos en estatistas".

Según la medición, hoy un 43 por ciento considera que el Estado debería preocuparse y hacerse responsable del bienestar de las personas: un aumento de 15 puntos porcentuales respecto de 2025, cuando esta posición alcanzaba sólo el 28 por ciento.

"Si hace un año predominaba la apreciación de que queríamos desempeños personales como camino de superación, hoy día la gente pide Estado... ¡En (apenas) un año! Entonces, yo creo que la cosa va mucho más allá de Rabat, que es un hecho de la causa y que debería haber salido ya", señaló el extitular del Trabajo (2000-2005) del Gobierno de Ricardo Lagos.

"Él (Rabat) debería hacer su propia evaluación, porque no está ayudando, pero aquí hay un problema más general de conducción y de liderazgo, y es un tema que el Gobierno tiene que revisar, porque es mala cosa para un país un Presidente que tiene una incapacidad de leer los datos de la realidad tanto en economía como en política (...) Este país lo está pasando mal y necesita un cambio de rumbo", enfatizó Solari.

"Las cifras seguirán siendo malas"

El economista aprovechó de comentar además que la última estadística en desempleo (9,8 por ciento) "fue mala", e indicó que "las próximas cifras van a seguir siendo muy malas".

Señaló que el crecimiento de este 2026 estará bajo 0,5 puntos, y "si tú tomas el rango optimista las predicciones económicas del Banco Central, (indica que) en estos primeros tres años de Gobierno (2026, 2027 y 2028) el país va a crecer un 2,3 por ciento en promedio, cuando el año pasado, con el Presidente Boric, creció 2,5".

"Aquí lo único claro es que hubo una rebaja de impuestos, una rebaja de los recursos del Presupuesto -que es la presencia del Estado que reclama la gente en la Encuesta Bicentenario- y un bencinazo que condiciona, de acuerdo a todos los análisis, tanto en los costos de las empresas como los ingresos de la familia", cuestionó.

Por todos estos motivoss, "atribuir una gestión exitosa cuando tenemos estos números que nos golpean en la cara y que de alguna manera son una cierta tragedia social, me parece significativamente estar un poco fuera de la realidad", insistió el socialista Solari.

"Falta de criterio"

Luis Ruz, presidente del directorio de Democracia y Comunidad, centro de pensamiento de la Democracia Cristiana, opinó en El Primer Café que, "desde el punto de vista político, el caso Rabat ya dejó de ser un episodio y se transformó en un momento político"; de aquéllos que "dejan huella".

"Ya a esta altura del partido, el caso Rabat es un antes y un después para este Gobierno": una crisis que delata "falta de oficio político, de criterio político y de conocer cómo funciona la política en todas sus dimensiones".

El Ejecutivo "ha cometido un error de criterio que está impactando muchísimo su aprobación", y "todo indica que, para que la crisis no siga adelante perjudicando al propio Presidente, lo más sano, políticamente hablando es que el ministro Rabat dé un paso al lado", señaló el también vicepresidente falangista.