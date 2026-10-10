Delfino tras dichos de Bachelet: "El PS debe tener su propia carta presidencial"

La alcaldesa de Quinta Normal y secretaria general del Partido Socialista (PS), Karina Delfino, sostuvo que su colectividad debe contar con una carta presidencial propia para las elecciones de 2029, en medio del debate abierto por las declaraciones de la expresidenta Michelle Bachelet sobre una eventual tercera candidatura.

En entrevista con La Tercera, la dirigenta sostuvo que "el Partido Socialista tiene que tener su propia carta presidencial, no tengo dudas. Hace muchos años que no tenemos una carta presidencial competitiva; la última fue precisamente la presidenta Michelle Bachelet, hace ya más de 10 años".

Asimismo, Delfino reconoció el liderazgo de la exmandataria en la oposición y destacó su capacidad para contribuir a la unidad del sector.

"Bachelet tiene un liderazgo indiscutible, que le hace bien a la oposición. Está bien que esté en esto: tratando de construir unidad, de juntarnos a todos y de aportar al debate público", afirmó.

Entre los liderazgos de la oposición que podrían proyectarse como cartas presidenciales para 2029, Delfino mencionó al expresidente Gabriel Boric, al alcalde Tomás Vodanovic y al exministro Álvaro Elizalde, aunque enfatizó que todavía faltan más de tres años para las elecciones.

En esa línea, sostuvo que la prioridad de la oposición debe ser construir un proyecto político común, más allá de las eventuales candidaturas presidenciales.

Reacciones a una eventual candidatura de Bachelet

En medio del debate, el diputado independiente de la bancada PPD Jaime Araya descartó que una eventual postulación de Bachelet genere una disputa de liderazgos con el expresidente Gabriel Boric.

"No tengo ninguna duda en que lo que hace la presidenta Bachelet es un liderazgo complementario y que suma junto al que hace el presidente Gabriel Boric", sostuvo el parlamentario.

Por su parte, la exministra Carolina Tohá llamó a no adelantar la discusión electoral. La excandidata presidencial Evelyn Matthei tampoco descartó volver a competir por La Moneda, al señalar que "eso lo verá ella y yo también lo veré en su minuto".

Desde Renovación Nacional, la diputada Ximena Ossandón coincidió en que aún es temprano para definir candidaturas, pero apuntó a Franco Parisi y Johannes Kaiser como figuras que ya se encuentran en carrera.

"Yo creo que ellos están autoproclamados desde hace mucho tiempo, nunca han dejado de ser candidatos presidenciales y actúan como tales", afirmó.

En tanto, un estudio de Panel Ciudadano UDD situó a Johannes Kaiser en un 21%, a Gabriel Boric en un 19% y a Franco Parisi en un 18%, mientras que Michelle Bachelet y Evelyn Matthei obtuvieron un 15% cada una.