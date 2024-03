Diputado DC repudió "ironía soez" de la senadora Rincón

El diputado de la Democracia Cristiana Eric Aedo cuestionó la reacción de la senadora Ximena Rincón (Demócratas) a las críticas que recibió en la sesión del martes en la Cámara Alta, una vez roto el acuerdo administrativo de la mesa.

Varios oficialistas la confrontaron por su rol en el ascenso a la testera del RN José García Ruminot y del otro fundador de Demócratas, Matías Walker, en desmedro de lo pactado originalmente, algo que fue respaldado al menos por el timonel UDI, Javier Macaya.

Entre los críticos estuvo el socialista Fidel Espinoza, quien -según el relato de Rincón- la acusó directamente de pactar con la derecha con miras a una reelección senatorial en la Región del Maule.

"Lo único que respondería a los insultos del día de ayer, que fueron públicos y conocidos por todos, es me gusta la fruta", replicó la timonel de Demócratas, frase que Isabel Díaz Ayuso, figura de la extrema derecha española, usó para disimular el improperio "hijo de puta" en contra del presidente Pedro Sánchez: lo llamó "hijo de fruta" en noviembre pasado. Y encarada por ello, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid no se retractó y por el contrario, ironizó: "Para mis adentros, sí, lo dije, dije: 'Me gusta la fruta'".

Desde su antiguo partido, el diputado Aedo consideró que "cuando hace una ironía como esa, que es bastante soez, la retrata", y haciendo alusión a otro dicho célebre, deslizó que Rincón tiene "la pura cara de cuica".

Previo a que se rompiera el acuerdo, la senadora había condicionado su apoyo a su ingreso en la Comisión de Hacienda, ya que la presidencia de tal instancia aparecía a su nombre pero bajo la DC. Finalmente, ni ella ni Felipe Kast (Evópoli) pudieron acceder, después de que Ricardo Lagos Weber (PPD) y Daniel Núñez (PC) retiraran sus renuncias este miércoles.

POSIBLE QUIEBRE EN LA CÁMARA

Por otra parte, algunos oficialistas creen que el vuelco en la mesa del Senado es un mal presagio para la nueva presidencia de la Cámara Baja, que por acuerdo correspondería al Partido Comunista, aunque aquello ya estaba en duda por un reclamo del Partido de la Gente.

El jefe de los diputados del PC, Luis Cuello, remarcó que "este es un acuerdo de naturaleza administrativa y no política, al que concurrieron -entre otras fuerzas- la bancada del partido Demócratas. Quiero insistir que tengo plena confianza en la honorabilidad de los parlamentarios, que firmaron de su puño y letra este compromiso, que implica compartir una mesa encabezada por el Partido Comunista".

No obstante, Chile Vamos ahora confirmó su intención de arrebatarles esa presidencia con votos de Demócratas: "Creo que lo que pasó en el Senado puede ser una señal importante para cómo se van dilucidando ciertos apoyos acá, y se puede ir construyendo una mayoría", anticipó el RN Andrés Longton.

En cuanto a su opción para asumir ese cargo, indicó que la militante de Demócratas Joanna Pérez "tiene todas las condiciones para poder ser presidenta de la Cámara de Diputados: es una muy buena diputada, que ha ejercido la presidencia de la Comisión de Gobierno y de otras".

"Necesitamos moderación, necesitamos encontrarnos, necesitamos dejar de lado la polarización, y creo que ella cumpliría un muy buen rol en ese sentido", remató Longton.

La elección de la nueva directiva de la Cámara está programada para el lunes 15 de abril.