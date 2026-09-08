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Tópicos: País | Política | Senado

Exabrupto de ministro Rau marcó aprobación de proyecto de Sala Cuna en el Senado

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Al no percatarse que su micrófono estaba encendido, el titular del Trabajo dijo "que desastre, hueón", tras la aprobación de una indicación.

El texto seguirá su avance en la Sala de la Cámara Baja en los próximos días.

Exabrupto de ministro Rau marcó aprobación de proyecto de Sala Cuna en el Senado
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La Sala del Senado despachó este martes en su primer trámite el proyecto de Sala Cuna universal, instancia que estuvo marcada por un exabrupto del ministro del Trabajo, Tomás Rau.

En la votación de esta jornada se aprobó la fórmula de financiar este beneficio a través de un fondo, pero se rechazó la norma que lo financiaba con una cotización a cargo del empleador.

Además, se aprobó una indicación de la senadora Yasna Provoste (DC), que define que los niños y niñas menores sean titulares del derecho a sala cuna, momento en que, al quedar su micrófono abierto, el ministro dijo: "Que desastre, hueón".

Tras la sesión, Rau sostuvo que "en un primer trámite ocurre que se rechazan ciertos artículos, habían algunos de quórum que no se cumplieron. Lo que corresponde en estos casos es reponer el artículo en las siguientes instancias".

"Yo creo que en un día histórico, referirme a un exabrupto de micrófono abierto, totalmente desafortunado de mi parte, no tiene ningún sentido, porque aquí hemos dado un paso muy importante en avanzar en sala cuna", agregó.

El ministro insistió en que "acá uno puede decir que hay dos tipos de personas: las que cuando entran a un jardín ven las flores y las que ven la maleza. Yo prefiero ver las flores, es un día histórico para Chile".

La iniciativa pasará a la Sala de la Cámara Baja en los próximos días para iniciar su segundo trámite constitucional.

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