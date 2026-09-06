Senado retomará tramitación de Sala Cuna esta semana tras suspensión de sesión por incidentes

El Senado retomará el martes la tramitación del proyecto de ley de Sala Cuna Universal, luego que a inicios de mes se postergara por incidentes en las tribunas y tensos intercambios entre los parlamentarios.

La situación ocurrió el 1 de septiembre, cuando trabajadoras de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) interrumpieron las intervenciones en el hemiciclo, lo que obligó a Carabineros a retirarlas del lugar.

Con ello, la Cámara Alta dejó pendiente una parte de las votaciones de las enmiendas introducidas al texto durante su paso por las comisiones de Hacienda y Educación.

De cara a la discusión legislativa, el senador PS Juan Luis Castro emplazó al Gobierno y al oficialismo a tramitarlo sin "que haya letra chica para (favorecer a) el empresariado".

"Se planteó en el período de transición (gubernamental) desde la segunda vuelta presidencial hasta el 11 de marzo, (pero) la derecha no quiso (debatirlo). Después, vino la luz y dijeron 'sí, pongámoslo (en tabla)'; pero pongámoslo -dijimos nosotros (desde el progresismo)- como corresponde: como un derecho de verdad en que no haya letra chica para (favorecer a) el empresariado", señaló.

"Eso es lo que está en juego y aquí vamos a ver la verdadera voluntad de solidaridad y compromiso social del Gobierno si acepta todas las enmiendas que hagan de verdad libre la sala cuna universal para todas las mujeres que se embaracen en Chile", expresó el socialista.

En tanto, el senador UDI y presidente de la Comisión de Educación, Gustavo Sanhueza, defendió que la iniciativa que se está discutiendo "tiene responsabilidad fiscal, no supone un costo laboral adicional y terminará con la discriminación para contratar mujeres, que son puntos que consideramos son muy positivos".

"Esperamos que, cuando retomemos la votación, exista unidad transversal para que este proyecto tan necesario continúe avanzando", exhortó.