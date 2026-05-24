Megarreforma de Kast enfrenta incertidumbre en el Senado: oposición critica falta de diálogo

El ambicioso proyecto de Reconstrucción Nacional impulsado por la administración del Presidente José Antonio Kast se prepara para una prueba de fuego en el Senado.

La iniciativa, compuesta por casi 50 artículos, busca implementar cambios estructurales en la economía chilena, destacando la rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23% y la agilización de trámites mediante reformas a la permisología.

Sin embargo, el camino no será sencillo. El Ejecutivo enfrenta un escenario de votos estrechos y críticas frontales por su estrategia de negociación.

Vodanovic: "Es un mal proyecto"

Desde la Comisión de Hacienda, la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, adelantó que su sector votará en contra de la idea de legislar.

La parlamentaria lamentó que el Gobierno no optara por separar la discusión de la reconstrucción de la reforma tributaria.

"Vamos a votar en contra en la idea de legislar porque nos parece un mal proyecto. Nos parece que el Gobierno tuvo la oportunidad de haber escuchado, de haber retirado o dividido el proyecto y haber avanzado con la reconstrucción, que ya estaría aprobada y ya estaría en funcionamiento, y haber dejado la discusión de reforma tributaria en forma pausada", fustigó Vodanovic.

La senadora también denunció un desplante por parte del titular de Hacienda, asegurando que "yo invité al diálogo al ministro Quiroz en la Comisión de Hacienda, (pero) el ministro Quiroz me miró, se paró y se levantó".

Así, agregó, "hasta el día de hoy no ha habido ese diálogo ni esa posibilidad de consensuar un diagnóstico".

Votos clave y la postura del oficialismo

Pese a las críticas, en las filas de Gobierno existe optimismo. Se proyecta contar con los 26 votos necesarios para aprobar la idea de legislar, dependiendo de figuras clave como Matías Walker (Demócratas), Miguel Ángel Calisto (ind) y el opositor Pedro Araya (PPD), quien ha condicionado su apoyo a mejoras presupuestarias en salud pública.

El senador de la UDI y vicepresidente del Senado, Iván Moreira, enfatizó que la aprobación es fundamental para el futuro financiero del país, apelando a la responsabilidad de la Cámara Alta como instancia revisora.

"Independiente de las posiciones, independiente de las diferencias, está Chile primero, porque esta megarreforma es una imperiosa necesidad para revertir la situación económica del país, generar certeza para la inversión, mayor empleo, mayores posibilidades de poder enfrentar esta crisis económica mundial", aseguró Moreira.

El calendario legislativo indica que el proyecto será retomado a partir del 2 de junio, una vez finalizada la semana regional y tras la realización de la cuenta pública. El texto deberá sortear primero las comisiones de Hacienda, Trabajo y Medio Ambiente antes de llegar a la sala.