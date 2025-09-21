Rincón tras rechazo de su candidatura: "Esto se craneó desde la oficina de Álvaro Elizalde"

La senadora Ximena Rincón, presidenta de Demócratas, volvió a cuestionar su inhabilitación para postular a la reelección en el Congreso, dictaminada por el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), asegurando que su baja se gestó "desde la oficina de Álvaro Elizalde", ministro del Interior.

La decisión del Tricel se debe a que la parlamentaria ya ha cumplido con sus dos periodos consecutivos en el cargo. Además, el hecho proviene de una declaración presentada por los partidos Radical, Liberal, Frente Amplio, PPD, DC, PS y PC, quienes acusaron irregularidad en la inscripción.

"Fruto de una vendetta política"

En conversación con El Mercurio, la senadora por la Región del Maule afirmó que la "resolución del Tricel que me deja fuera de la papeleta es claramente fruto de una vendetta política por haber defendido lo que creo que fue correcto y haberme transformado, sin quererlo, en el rostro del rechazo".

"El voto que termina dirimiendo esto es el voto de un excamarada de partido, Gabriel Ascencio. Si uno mira su historial en Twitter hay una crítica permanente hacia mí, hacia Matías Walker y a los que estuvimos en la opción de Rechazo desde la centroizquierda", cuestionó la legisladora.

La parlamentaria aseguró que con esta decisión "se le da un golpe a la competencia justa en el Maule. Orquestado, además, por quienes temen a enfrentarnos en las urnas".

Al ser consultada respecto a si considera que hubo un intento de sacarla de la carrera parlamentaria -por vía administrativa- por parte del Socialismo Democrático, y en particular por la presidenta del PS, Paula Vodanovic, Rincón respondió: "Absolutamente".

"Además (Vodanovic) miente, porque cuando yo le reprocho que no tuvo el coraje para poner la firma en el escrito (que acusaba irregularidad en la postulación de Rincón), ella dice que es un poder que le entregó a Osorio (abogado). Claramente hay una senadora y presidenta de partido que es incumbente y no forma el escrito", aseveró.

En ese sentido, la timonel de Demócratas aseguró que el objetivo de Vodanovic "es evidente: busca ganar por secretaría. Y una vez más se repite la alianza de dirigentes del PS y del PC que ya lo hicieron en 2021 en la carrera presidencial, al no permitirme competir en primarias".

"Esto se craneó de la oficina de Álvaro Elizalde"

Sobre la carrera presidencial, Rincón fue consultada respecto a si su inhabilitación podría afectar al oficialismo: "Yo creo que ellos han intentado todo para evitar la competencia. Trancar la pelota al voto obligatorio es una expresión más de ello".

"A ellos no les gusta la democracia y no les gusta que la ciudadanía se exprese, y obviamente esto se craneó desde la oficina de Álvaro Elizalde, con su abogado Osorio, Paulina Vodanovic como presidenta del partido y la Democracia Cristiana, pero creo que la ciudadanía se da cuenta de las cosas y al final se va a expresar y elegirá una opción diferente para hacer mejor las cosas", manifestó.

Al ser preguntada por qué cree que el titular del Interior tiene que ver en su inhabilitación, la senadora puntualizó: "El abogado de la impugnación es el abogado histórico de Elizalde. Y abogado del Partido Socialista".