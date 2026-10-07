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Tópicos: País | Política | Senado

Seguridad: Senadores ingresan hoy el reemplazo de la desechada reforma constitucional del Gobierno

Publicado:
| Periodista Radio: Jorge Espinoza Cuellar
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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Esta jornada, los senadores Pedro Araya (PPD), Arturo Squella (Republicanos) y Andrés Longton (RN) presentarán públicamente la moción parlamentaria que reemplazará la reforma constitucional de seguridad propuesta por el Gobierno, que fue retirada por no obtener apoyos políticos.

El ingreso de la moción se da un día después de que los legisladores y el Ejecutivo llegaron a un acuerdo para sugerir e ingresar una iniciativa que sí obtenga los respaldos necesarios al interior del Congreso.

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