Presidente Kast asistió a misa fúnebre de carabinero asesinado en Quilleco
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El Presidente José Antonio Kast viajó este miércoles hasta la ciudad de Los Ángeles, Región del Biobío, para participar en la misa fúnebre del sargento segundo Jaime Urrea, último mártir de Carabineros, quien fue asesinado de un disparo en un procedimiento por violencia intrafamiliar en la comuna de Quilleco.
Un gran número de personas se han acercado hasta la Catedral Santa María para manifestar su apoyo a la institución. Cabe recordar, que se trata del quinto mártir de Carabineros durante la Administración de José Antonio Kast y el segundo en solamente una semana.
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