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Tópicos: País | Política | Senado

Senado pide respetar "presunción de inocencia" de parlamentarios investigados en caso Junaeb

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La Cámara Alta pidió que se "respeten las garantías" de los senadores Sergio Gahona (UDI) y Miguel Ángel Calisto (ind), indagados por eventuales coimas y sobornos.

"La existencia de una investigación, una diligencia judicial o una mención en antecedentes preliminares no constituye, por sí misma, una declaración de responsabilidad", manifestó.

Senado pide respetar
 ATON (referencial)

El Senado enfatizó que la investigación de eventuales delitos "debe desarrollarse con rigor, independencia, imparcialidad, transparencia, y con estricto respeto por los derechos de las personas mencionadas".

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La Cámara Alta pidió respetar las "garantías y la presunción de inocencia" de los senadores Sergio Gahona (UDI) y Miguel Ángel Calisto (independiente), cuyas oficinas en el Congreso fueron allanadas por la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente y la PDI, quienes investigan presuntos delitos de corrupción en el marco de una nueva arista del denominado Caso Junaeb.

Ambos parlamentarios son indagados por eventuales coimas y sobornos, en el contexto de la ejecución de contratos adjudicados a la empresa Soser S.A. durante la licitación del Programa Alimentación Escolar (PAE) en la Región de O'Higgins.

A través de una declaración Pública, el Senado "reafirma su compromiso con la probidad, la transparencia y el buen uso de los recursos públicos, principios esenciales para el correcto funcionamiento de las instituciones de la República y para la confianza de la ciudadanía en ellas".

Asimismo, manifestó "plena disposición a colaborar con la investigación que corresponda, entregando oportunamente los antecedentes que sean requeridos por las autoridades competentes y facilitando, dentro del marco de sus atribuciones, el esclarecimiento de los hechos".

"Corresponde al Ministerio Público y a los tribunales de justicia determinar los hechos, establecer eventuales responsabilidades y adoptar las decisiones que correspondan conforme a la ley. El Senado respeta la autonomía de dichas instituciones y el desarrollo de las diligencias que se encuentran llevando adelante", agrega la misiva.

No obstante, el comunicado enfatizó que la investigación de los eventuales delitos "debe desarrollarse con rigor, independencia, imparcialidad y transparencia, pero también con estricto respeto por las garantías, el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos de las personas mencionadas".

"La existencia de una investigación, una diligencia judicial o una mención en antecedentes preliminares no constituye, por sí misma, una declaración de responsabilidad", concluyó el comunicado.

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