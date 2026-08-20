Senado pide respetar "presunción de inocencia" de parlamentarios investigados en caso Junaeb

La Cámara Alta pidió respetar las "garantías y la presunción de inocencia" de los senadores Sergio Gahona (UDI) y Miguel Ángel Calisto (independiente), cuyas oficinas en el Congreso fueron allanadas por la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente y la PDI, quienes investigan presuntos delitos de corrupción en el marco de una nueva arista del denominado Caso Junaeb.

Ambos parlamentarios son indagados por eventuales coimas y sobornos, en el contexto de la ejecución de contratos adjudicados a la empresa Soser S.A. durante la licitación del Programa Alimentación Escolar (PAE) en la Región de O'Higgins.

A través de una declaración Pública, el Senado "reafirma su compromiso con la probidad, la transparencia y el buen uso de los recursos públicos, principios esenciales para el correcto funcionamiento de las instituciones de la República y para la confianza de la ciudadanía en ellas".

Asimismo, manifestó "plena disposición a colaborar con la investigación que corresponda, entregando oportunamente los antecedentes que sean requeridos por las autoridades competentes y facilitando, dentro del marco de sus atribuciones, el esclarecimiento de los hechos".

"Corresponde al Ministerio Público y a los tribunales de justicia determinar los hechos, establecer eventuales responsabilidades y adoptar las decisiones que correspondan conforme a la ley. El Senado respeta la autonomía de dichas instituciones y el desarrollo de las diligencias que se encuentran llevando adelante", agrega la misiva.

No obstante, el comunicado enfatizó que la investigación de los eventuales delitos "debe desarrollarse con rigor, independencia, imparcialidad y transparencia, pero también con estricto respeto por las garantías, el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos de las personas mencionadas".

"La existencia de una investigación, una diligencia judicial o una mención en antecedentes preliminares no constituye, por sí misma, una declaración de responsabilidad", concluyó el comunicado.