Senadores reactivan tramitación del matrimonio igualitario en Comisión de Constitución

A más de un año de que fuera aprobado en general en la Sala del Senado, la Comisión de Constitución de esa Cámara reactivó la tramitación del proyecto de matrimonio igualitario, al que el Presidente Sebastián Piñera puso suma urgencia a principios de mes, generando un fuerte conflicto con el sector más conservador de su coalición.

En la sesión de este martes, parlamentarios de la UDI reiteraron sus cuestionamientos y críticas al Gobierno por esta decisión; por ejemplo, Luz Ebensperger preguntó: "¿Cuál es la razón, quisiera saber yo, para que a nueve meses u ocho meses de terminar un Gobierno cambien tan notoriamente estas urgencias?".

"Hoy día, cuando estamos a una o dos sesiones de terminar el proyecto, viene a levantar una bandera dejando de lado otras", fustigó.

Iván Moreira incluso dijo sentirse "engañado por el Presidente de la República, porque durante la campaña se comprometió a que durante su Gobierno no iba a generar ningún ambiente, ni menos darle urgencia a un proyecto de esa naturaleza".

El ministro de la Segpres, Juan José Ossa, reafirmó que la urgencia "se trata de una determinada convicción del Presidente, en ningún caso una táctica política ni de ninguna bandera", recordando que en el primer periodo de Piñera "se avanzó en el Acuerdo de Unión Civil, han pasado los años y los países van preparándose para tener determinados debates".

Considerando que sólo requiere mayoría simple, añadió que "este es un proyecto que puede salir luego de la comisión y así podamos abocarnos a otros que tanto nos interesan también".

CONTROVERSIA POR OPOSICIÓN DE LA DERECHA A PROYECTOS ANTERIORES

La subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, fue designada por el Gobierno para seguir la tramitación de la iniciativa, y en su exposición inicial ante la comisión, la situó como parte de un continuo de cambios sociales y legales que ha experimentado el país.

"Este proyecto de ley, creemos desde el Gobierno, avanza en un camino similar al que desde los años 90 recorrieron otra serie de modificaciones legales: recién en el año 1998 se puso término a la odiosa distinción entre hijos legítimos e ilegítimos, y en el año 2004 se introdujo una modificación que permitió el divorcio, derribando antiguos prejuicios", expuso.

Aquellas palabras irritaron al senador socialista Alfonso De Urresti: "Para no falsear la historia, es su sector político, es la derecha que usted representa, la que votó en contra del divorcio y que decía que se iba a acabar la familia, que se iba a destruir y que no era correcto que los niños fueran iguales, independiente de si sus padres estaban casados o no, y que siguiera esa condición del 'huacho'".

LATORRE RETIRÓ INDICACIONES SOBRE DERECHOS FILIATIVOS

El plazo acordado para presentar indicaciones venció hace más de un año, y el Gobierno ratificó que no pedirá abrir un nuevo periodo, pues espera que el texto avance en su sentido original. En ese sentido, el senador de RD, Juan Ignacio Latorre, retiró todas las indicaciones que había presentado, las que abordaban derechos filiativos para parejas del mismo género, y para personas trans que ya hayan realizado su cambio de nombre y género registral.

Respecto a su decisión, Latorre explicó en Twitter que busca adecuar estas modificaciones "a la normativa de Ley de Identidad de Género y la ley de cambio de apellidos que quedó pendiente", por cuanto el fin mayor es "evitar que el proyecto se paralice en el Senado en el debate en particular" de ellas.

2. Evitar que el proyecto se paralice en el Senado en el debate en particular de estas indicaciones. — @LatorreJI (@LatorreJI) June 15, 2021

"Asumí la presidencia de la Comisión de Infancia, y el retiro de las indicaciones pasa también por querer dar una coherencia conjunta a dos proyectos que deben dialogar de forma armónica como el de matrimonio igualitario y el derecho de filiación de las hijas o hijos de parejas del mismo sexo", agregó.

Así, la Comisión de Constitución solo analizará las indicaciones presentadas por Moreira y el ex legislador gremialista Víctor Pérez, todas las cuales apuntan a prohibir el matrimonio igualitario.

El vocero del Movilh Rolando Jiménez coincidió en que "nuestro objetivo es sacar en breve el proyecto del Senado para que inicie su segundo trámite en la Cámara, donde entre otros puntos, promoveremos algunas indicaciones para abordar temas que han ido cambiando tras las presentación del proyecto de ley, como la exigencia de divorcio que se hace a personas trans casadas que quieran cambiar su nombre y sexo legal, lo cual es totalmente discriminatorio".