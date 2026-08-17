Sergio Bitar y el futuro de la democracia en Chile: "Hay que cuidarla como un jardín todos los días"

En una profunda reflexión sobre seis décadas de historia política, el exministro Sergio Bitar conversó con El Primer Café de Cooperativa sobre los desafíos actuales que enfrenta la institucionalidad democrática.

A propósito de su nueva publicación, "Ocho presidentes y un dictador", Bitar subrayó que la estabilidad democrática no es un estado natural garantizado por la geografía o la costumbre.

"La democracia no es como la Cordillera de los Andes. Eso lo aprendí después del Golpe. No es una cosa que tú das por hecha. Tienes que cuidarla como un jardín todos los días. Y eso supone entender el mundo que estamos viviendo", sentenció el exsecretario de Estado, haciendo un llamado a la clase política a salir del inmovilismo.

El impacto de la tecnología y la IA

Uno de los puntos centrales del debate fue la incapacidad del sistema político para procesar la aceleración tecnológica. Bitar recordó que, mientras en los años 90 la gran innovación era el fax, hoy la política se ve desbordada por algoritmos y la Inteligencia Artificial generativa.

"Tenemos un problema que nosotros no hemos analizado: cómo la tecnología te está cambiando la forma de hacer política y ha debilitado a los partidos. Los políticos no entendemos bien de qué manera eso influye en lo otro. Hay que usar la tecnología para consensuar, pero también recuperar la relación presencial; el hecho de que no nos veamos, de no mirarnos a los ojos para conversar, afecta la calidad de la política", enfatizó.

Polarización afectiva: El adversario como enemigo

Los panelistas del programa coincidieron en que la polarización en Chile ha mutado hacia una "fractura identitaria". Luis Ruz (DC) planteó que los gobiernos no están siendo eficaces ante sociedades complejas, lo que alimenta el descontento.

Bitar reforzó esta idea advirtiendo que el atrincheramiento ideológico es una señal de debilidad política.

"Yo siempre he pensado que un político con coraje es el que busca consenso; el político menor es el que se atrinchera en las posiciones extremas o ideológicas. Ese cambio cultural es clave para hacer política en serio en vista de la crisis internacional. Si no nos ponemos de acuerdo y nos empiezan a imponer hasta el precio del cobre, yo quiero ver qué va a pasar con Chile", remarcó.

Visión de largo plazo

Finalmente, el debate abordó la necesidad de mirar hacia el año 2050. Claudio Arqueros (Fundación Jaime Guzmán) y Ricardo Solari (PS) enfatizaron la importancia de la convivencia y la transparencia. Bitar concluyó que el éxito de Chile ha estado históricamente ligado a la solidez de sus coaliciones.

"Cuando hay visión de largo plazo, hay muchas más posibilidades de consenso y eso tenemos que explorarlo y crear instituciones que estudien el largo plazo. Revisar la historia es fundamental para poder pensar el futuro", cerró el exministro.