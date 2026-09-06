Jaime Bellolio: La trinchera política nos está llevando a olvidarnos de las urgencias de la calle

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio (UDI), abordó la "batalla cultural" que planteó el presidente argentino Javier Milei en el marco del Foro Madrid, celebrado en Santiago, y analizó el rol del Mandatario José Antonio Kast en la conducción del Gobierno y la derecha.

En conversación con La Tercera, el jefe comunal instó a priorizar acuerdos de largo plazo y no "atrincherarse". Esto, después de firmar una carta en conjunto con el alcalde Tomás Vodanovic (FA) en la que proponen construir acuerdos en Chile para los próximos 30 años.

"Para mí, la democracia no es que todos seamos idénticos, sino que los distintos podamos convivir juntos y nos ponemos de acuerdo racionalmente a quién le toca administrar. La lógica de trinchera oculta las urgencias de la calle, por ejemplo, en empleo, y en pensiones en el pasado. Las diferencias políticas no pueden ser una excusa para sacrificar el futuro del país", planteó el jefe comunal.

En ese sentido, difirió de los dichos del mandatario argentino bajo la lógica adversarial: "La política de cancelación parte por no reconocer al otro como una persona válida y de eso se sigue que tú puedes justificar una serie de acciones. Entre ellas, el insulto, la agresión y después la violencia. Esa lógica es la que impide que enfrentemos problemas que son gigantescos".

"Yo creo que las propuestas de izquierda y derecha son legítimas, sobre todo tenemos diferencias de medios en los cuales uno tiene que hacer causa común (...) La trinchera nos está llevando a olvidarnos de las urgencias de la calle y la diferencia política no puede ser la excusa para dejar como rehén el futuro de Chile", insistió.

Bellolio aseveró que no cree en "ese estilo de lógica política. Nunca me ha gustado esta idea del enemigo en política. Otra cosa distinta es el adversario. Y la diferencia es que el enemigo es alguien a quien tú estás dispuesto a hacerle cualquier cosa".

"No es que haya cambiado mi opinión sobre el Frente Amplio o el Partido Comunista. Son mis adversarios políticos, tenemos miradas sobre la sociedad completamente distintas, pero inclusive en esos momentos del estallido y la pandemia mi rol también fue tender puentes con ese mundo en la diferencia", reparó.

Asimismo, sostuvo que "hoy día se ocupa el término batalla cultural no como el querer ir a debatir en el espacio público, sino querer aplastar al enemigo. Y eso no está bien".

"A muchos de nosotros nos han tildado de 'derechita cobarde', que es ese mismo estilo, tono y forma que viene desde Vox en España y obviamente algunos otros de La Libertad Avanza en Argentina. Yo creo que la verdadera cobardía es encerrarse en una sala llena de espejos y pensar que todos son iguales a ti, todos piensan como tú y que todo es fantástico", afirmó sobre las críticas a Chile Vamos.

"No diría que José Antonio Kast ha renunciado a la batalla cultural"

Por otro lado, el jefe comunal analizó el rol del Presidente y señaló que "obviamente José Antonio Kast ha defendido ideas que son de derecha. O sea, la megarreforma, que es una buena reforma y espero que tenga buenos efectos en términos de crecimiento del país. Ahí hay algo, si uno pudiese llamarlo cultural; es una mirada distinta a lo que se había hecho en el gobierno pasado".

"No diría que José Antonio Kast ha renunciado a la batalla cultural. Lo que pasa es que hay otras, comillas, batallas que llaman algunos, que se refieren únicamente a la moral sexual. Y yo espero que estando en el 2026 no haya quienes estén planteando que tengamos que retroceder en ciertas cosas que nos entregan más diversidad y dignidad", agregó.

No obstante, también abordó las propuestas de Republicanos y del Partido Nacional Libertario que van más allá del gobierno de emergencia que planteó el Mandatario en su campaña: "Lo que pasa es que en el Congreso siempre va a existir esta idea como de diferenciación. Y mi impresión es que al Partido Republicano le ocurre lo que de alguna forma le pasó a Chile Vamos en el pasado, que es que le apareció alguien por la derecha y sienten que tienen que cerrar ese flanco".

"El Gobierno se ha dado cuenta de que, como le ocurrió al gobierno pasado, otra cosa es con guitarra. No es lo mismo ser oposición que ser gobierno. Y segundo, no es lo mismo estar en una elección que luego gobernar. Ha entendido que necesariamente, para cuando uno quiere gobernar, necesita resistir a la pulsión adversarial, lo cual no significa presentar solo proyectos de ley que tengan un 100% de aprobación", afirmó.

Igualmente, observó que las propuestas parlamentarias han generado tensión interna y eso desvía la atención mediática: "Cuando tú estás en un gobierno, lo que debiese haber más bien es un interés porque el mensaje del gobierno se difunda mucho más. Y eso no ha ocurrido", agregó.

"El Presidente es presidente de todos los chilenos, pero al mismo tiempo también es jefe de coalición. Tiene que saber hacer esa distinción: cuando le habla al país les está hablando absolutamente a todos y no solo a los propios. Y eso yo creo que José Antonio Kast lo ha entendido súper bien. Pero también tiene un rol como jefe de coalición. Entonces, sentar a los miembros de los partidos los lunes no es suficiente. Tiene que haber un trabajo más intenso en ese ordenamiento político, los partidos no se ordenan porque sí", concluyó.