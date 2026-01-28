Reivindicando la "UDI popular", Pablo Longueira volvió a militar en el partido

Tras cinco años de ausencia oficial, el exministro Pablo Longueira, uno de los fundadores de la Unión Demócrata Independiente (UDI), volvió a militar en la colectividad gremialista.

Según reportó La Tercera, el otrora secretario de Estado y extimonel del partido informó su regreso ayer, a través de un mensaje al grupo de WhatsApp "UDI Congreso", luego de haber renunciado en 2021 y tras poner fin a un proceso judicial de más de una década por el caso SQM, del cual fue absuelto definitivamente el 22 de octubre pasado.

"El día domingo me reinscribí en la UDI y ayer (el martes) me han aceptado como militante", anunció Longueira en su mensaje a los parlamentarios.

El ex candidato presidencial (2013) expresó que su retorno responde a un "periodo de discernimiento" y a un sentido del deber frente al escenario político actual: "Quiero volver a colaborar, con un granito de arena, a construir un país más justo", señaló el otrora dirigente.

"Siento que en un momento político tan especial como el que estamos viviendo, mi deber es volver a colaborar para que esta nueva transición que comenzó con el triunfo del Plebiscito del 4 de septiembre del 2022, sea tan exitosa como la que nos tocó participar cuando retornamos a la democracia", aseguró a los congresistas.

Según citó el medio mencionado, Longueira destacó en el texto que, "así como la UDI Popular fue decisiva en la transición anterior, también lo debe ser en esta oportunidad".

Críticas a Kast y tensión en la directiva UDI

El regreso de uno de los denominados "coroneles" no es sólo simbólico, sino que viene acompañado de una agenda crítica y reflexiva. Longueira ya había adelantado sus intenciones durante una comida de desagravio en diciembre, donde estuvo acompañado por figuras como Andrés Chadwick y Joaquín Lavín.

En las últimas semanas, el exlíder gremialista ha sido especialmente duro con la conformación del gabinete del Presidente electo, José Antonio Kast, acusando "improvisación" y advirtiendo que algunos de sus ministros podrían ser "yogures con fecha de vencimiento".

Dentro de la actual directiva de la UDI, liderada por el diputado Guillermo Ramírez, el retorno de Longueira es observado con cautela. De acuerdo con La Tercera, en la cúpula partidaria existe la percepción de que el dirigente de la "vieja guardia" buscará volver a tener el control del partido que ayudó a forjar.

Aunque las elecciones internas de la colectividad están programadas para fines de este año, la irrupción de una figura con su peso histórico es mirada atentamente por la actual "generación de recambio".

Como primera acción concreta de esta nueva etapa, Longueira convocó a un encuentro para el próximo 1 de abril. El objetivo de la cita será realizar una reflexión profunda sobre el legado del partido, centrada en la interrogante: "Qué nos pediría Jaime (Guzmán) que hiciéramos hoy por Chile".