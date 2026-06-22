"Todos invocan a Jaime": Fundación Guzmán destacó dupla Alessandri-Longueira en la UDI

El director de formación de la Fundación Jaime Guzmán, Claudio Arqueros, valoró que la directiva de consenso de la UDI, encabezada por Jorge Alessandri con Pablo Longueira como secretario general, invoque el proyecto político del fundador del partido.

"Todos invocan a Jaime y a mí me parece muy bien, eso es una buena noticia, es una buena señal política y habla muy bien de la UDI", afirmó Arqueros en El Primer Café.

El académico reconoció que Longueira fue "muy crítico" desde el inicio del gobierno del Presidente José Antonio Kast, sin embargo, afirmó que "desde la Fundación Jaime Guzmán, lo que uno esperaría es que el proyecto guzmaniano siguiera vigente, se mantuviera y se hidratara ante los nuevos desafíos de la política chilena y los desafíos sociales contemporáneos".

Así, agregó, "me parece una buena noticia que una lista de unidad que invoque el proyecto político Jaime Guzmán tenga posibilidades de volver a conducir la UDI en virtud de estos desafíos que yo les digo, ante este fenómeno de que se gobierna sin ser una coalición, se logre una identidad propia y la diferenciación".

Arqueros añadió que, "para efectos de la UDI, es una buena noticia siempre una lista de unidad, habla de una buena tradición de la UDI. (...) ¿Cuál es el desafío que yo veo? El desafío es precisamente diferenciarse del mundo libertario".

La dupla Alessandri-Longueira fue anunciada el viernes pasado en el memorial de Jaime Guzmán, en Avenida Vitacura. Longueira explicó que cedió la presidencia a Alessandri porque estimaba que no era lo óptimo para la UDI que él la presidiera nuevamente, y que su único objetivo era que el partido "volviera a ser la UDI popular que Jaime soñó". Las elecciones internas están previstas para enero.