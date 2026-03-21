UDI busca que la Cámara Baja pida a Kast retirar candidatura de Bachelet a la ONU

La bancada de diputados de la UDI presentó un proyecto de resolución en la Cámara Baja para que ésta solicite al Presidente Kast retirar "a la brevedad posible" la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU.

A través de un comunicado, los parlamentarios oficialistas reafirmaron su rechazo a la postulación de quien fue dos veces Mandataria del país (2006-2010; 2014-2018), puesto que "ha generado una legítima controversia política en Chile, por cuanto se trató de una determinación adoptada de manera unilateral, sin consulta previa ni mayor coordinación con la nueva administración de Gobierno".

Asimismo, explicaron que "si bien es efectivo que la expresidenta Bachelet concita adhesiones tanto en el ámbito nacional como internacional, también es innegable que su figura política genera serios cuestionamientos en Chile, considerando el balance de su segunda administración de Gobierno".

Sobre esta materia, los diputados gremialistas apuntan a la "desaceleración de la inversión, aumento del desempleo y la consolidación de un clima de incertidumbre asociado a su agenda de reformas".

La misiva también cataloga la postulación como un "amarre" del Gobierno de Gabriel Boric y que responde "más a afinidades políticas e ideológicas", ya que -esgrimen- el Frente Amplio, anterior partido gobernante, "antes de llegar a La Moneda, formuló duros cuestionamientos a las dos administraciones de la expresidenta Bachelet".

De este modo, solicitan al Presidente Kast "retirar -a la brevedad posible- la inscripción de la expresidente Michelle Bachelet Jeria como candidata a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)".

El proyecto de resolución esta firmado por los parlamentarios Flor Weisse, Sergio Bobadilla, Daniel Lilayú, Cristóbal Martínez, Marlene Pérez, Guillermo Ramírez, Natalia Romero, Marco Antonio Sulantay y Hotuiti Teao, quienes llamaron a los demás partidos del oficialismo a respaldarlo.

Los aludidos manifestaron que -a su entender- se representa el "sentir mayoritario de los chilenos"; que la candidatura no cuenta con ningún respaldo de los países con derecho a veto en la ONU; y que su acción no tiene el interés de "pautear" la decisión del Presidente Kast, que se reunió con la exmandataria el viernes tras recibir una solicitud para abordar el tema.