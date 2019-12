UDI: "Nuestro proyecto político continúa más vigente que nunca"

La presidenta de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Jacqueline van Rysselberghe, junto a Ena von Baer y María José Hoffmann -jefas de las bancadas de senadores y diputados del partido, respectivamente- aseguraron que el proyecto político del gremialismo "continúa más vigente que nunca", luego de que suspendiera su participación en Chile Vamos tras la votación favorable de Renovación Nacional y Evópoli a la paridad de género en el proceso constituyente.

En una carta al diario El Mercurio titulada "El destino de la UDI", las tres firmantes de la tienda de corte conservador y neoliberal respondieron al abogado Carlos Peña, que en su última columna publicada ayer domingo en el mismo rotativo escribió que "si no abandona su conservadurismo —que se ha puesto de manifiesto a propósito del debate sobre la paridad—, la UDI entrará en contradicción con la cultura democrática y su destino será transformarse en un partido meramente reaccionario".

"No es primera vez que líderes de opinión equivocan el diagnóstico y han proyectado un oscuro futuro para la UDI, pero la verdad es que siempre se han equivocado rotundamente", replican hoy Van Rysselberghe, Von Baer y Hoffmann.

"Nuestro proyecto político continúa más vigente que nunca, representando a esa mayoría silenciosa de chilenos de clase media y del mundo popular que hoy ve amenazada su esperanza de progreso y bienestar frente a quienes en el actual contexto, lejos de moverse por principios y convicciones, como lo hace la UDI, quieren complacer a la voz de la calle, que a través de la fuerza y amedrentamiento busca imponer sus términos", señalan las congresistas en la misiva.

Rechazo a la paridad de género no es "una contradicción con la cultura democrática"

La timonel gremialista y sus jefas de bancadas sostienen que la posición de la UDI respecto a la paridad de género en el proceso constituyente "nada tiene que ver con un supuesto 'conservadurismo' que nos endilga el académico ni con una contradicción con la cultura democrática".

"Al contrario, precisamente es la democracia la que defendemos y queremos resguardar como principio al rechazar que se otorguen escaños protegidos a las mujeres, porque una decisión de este tipo vulnera y distorsiona la voluntad electoral de los ciudadanos. Incluso, nuestra postura pretende evitar un escenario absurdo que se podría dar si, por ejemplo, en la elección de la convención resultan elegidas más mujeres que hombres", puntualizan.

Y aseveran que "en ningún caso" en el partido están en contra de la paridad "en términos de participación": "De hecho, para garantizar esa paridad, como partido presentamos una propuesta que consistía en que las listas de postulantes a la Convención Constituyente contemplen la misma cantidad de candidatos hombres y mujeres, sin que ello altere la voluntad popular. Además, le queremos recordar al rector que la UDI es un partido que siempre ha promovido e impulsado la activa participación de las mujeres en política", sostienen.

La carta concluye recordando que la UDI es "el único partido de Chile Vamos —y de la mayoría del sistema político chileno— que tiene una mujer presidenta, además de contar con una en las jefaturas de bancada de senadores y diputados, que ha llevado a una mujer como candidata presidencial, más la amplia participación de muchas en distintos espacios (...)".

La coalición que gobierna Chile atraviesa un momento de tensión después de que uno de los cuatro partidos que la integran, la UDI, decidiese "congelar" su participación en el bloque por discrepancias sobre cuotas de género en el proceso constituyente.

El partido fundado por Jaime Guzmán acusa a los otros miembros de la coalición Chile Vamos de "traicionar" el histórico pacto para un proceso constituyente alcanzado en noviembre, pues varios diputados del bloque votaron a favor de que haya paridad de género en la redacción de la eventual nueva Constitución.

Ayer domingo, el presidente de RN, Mario Desbordes, respondió a Jacqueline van Rysselberghe luego de que ella dijera que es "agotador (que) no respeten la palabra empeñada", y aseguró que "la senadora y la UDI ha provocado un conflicto artificial, nosotros hemos cumplido nuestra palabra y la UDI, la verdad, es que está faltando a la verdad".

"Nosotros hemos cumplido la palabra siempre y si no le gusta un punto de lo que se votó, yo le pediría a la UDI que no ponga en riesgo toda la coalición. Espero que reflexionen esta semana y que no sigan tratando de imponer su punto de vista", declaró el timonel de Renovación Nacional.