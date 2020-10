Víctor Pérez denunció "contradicción" de quienes lo acusaron constitucionalmente

El ministro del Interior, Víctor Pérez (UDI), aseguró este domingo que no ha cometido "ninguna falta" que amerite la acusación constitucional presentada por la oposición, y afirmó que se la ha "jugado" para que los conflictos sean solucionados a través "del diálogo".

"La acusación constitucional es una oportunidad, porque la voy a enfrentar diciendo, primero, que no he cometido ninguna falta, que me la he jugado para que siempre sea a través del diálogo y del uso de la ley (la búsqueda de soluciones)", dijo la autoridad en Canal 13.

En total, fueron 13 los diputados y diputadas de oposición que firmaron la acusación constitucional contra el ministro del Interior.

En el documento se le responsabiliza por: haber dejado de ejecutar las leyes en materias relativas al orden público, infringir la constitución y las leyes vulnerando el derecho fundamental de igualdad ante la ley y haber dejado de ejecutar las leyes al no ejercer el control jerárquico sobre los órganos correspondientes sometidos a su dependencia.

Respecto al punto sobre igualdad ante la ley, se apunta al trato que tuvo frente al paro de camioneros, y se le acusa de actuar de manera diferente ante otras movilizaciones sociales.

"Me llama la atención que quienes me dicen: 'Usted no aplicó la Ley de Seguridad Interior del Estado' y firman este documento, son personas que consideran esta ley como 'represiva'", dijo el ex senador.

"(Ellos) buscaban que yo aplicara una ley represiva. Por lo tanto, creo que hay una contradicción (...) Siempre hay que aplicar las leyes más duras de una manera prudente, y eso este Gobierno lo hizo, al igual que los seis días que duró el conflicto con los camioneros", ejemplificó Pérez.

Ascencio: "Se metió la ley al bolsillo"

La diputada Alejandra Sepúlveda es una de las firmantes y defiende la pertinencia del libelo: "Lo primero que se estudió fue lo que ocurrió con la protesta de los camioneros, de la actitud que tuvo el ministro del Interior en términos de no presentar querellas, de no pedir que se disolviera esta protesta", explicó.

"Se vuelve a reactivar, de una forma muy potente, a partir de lo que vimos todos los chilenos y chilenas -lamentablemente- respecto a este joven de 16 años que cae al Río Mapocho. Entonces acá hay una desigualdad ante la ley evidente", opinó la parlamentaria.

El diputado DC Gabriel Ascencio también justificó la acusación constitucional y señaló que, de las nueve presentadas por la oposición, "probablemente ésta es la que más fuerza tiene desde el punto de vista legal".

"Nunca habíamos visto a un ministro que se burlara, tergiversara, manipulara y que no aplicara la Constitución en la ley que está obligado. No habíamos visto lo que hizo con los camioneros, donde simplemente se burló de la ley, se la metió en el bolsillo, y naturalmente (también se considera) el desprecio por la defensa de los derechos humanos luego de que el niño es lanzado al Río Mapocho", agregó.

"Él manifiesta con su actitud un desprecio a entender que tiene que aplicar la ley", concluyó Ascencio.

A la acusación constitucional se suma la querella presentada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos contra el Presidente Sebastián Piñera, el ministro del Interior, Víctor Pérez y el general director de Carabineros, Mario Rozas, por el delito de homicidio frustrado tras el empujón contra el adolescente de 16 años en el Puente Pío Nono, querella que además fue declarada admisible.