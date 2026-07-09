Hogar de Cristo lideró la "Noche del encuentro" para abordar realidad de personas en situación de calle

Con el objetivo de articular soluciones concretas frente al fenómeno de las personas sin casa en Chile, el Hogar de Cristo realizó este jueves la tercera edición de la "Noche del encuentro" en el Centro Cultural Estación Mapocho.

La jornada reunió a autoridades gubernamentales, representantes del mundo empresarial y personas con experiencia de vida en calle para analizar la efectividad de las políticas públicas actuales y establecer una estrategia de intervención que priorice la presencia constante en el territorio por sobre la asistencia de emergencia.

El encuentro subrayó que la complejidad de la vida en la calle exige un compromiso que supere la entrega estacional de alimentos o abrigo.

En este sentido, se planteó que las soluciones requieren un trabajo permanente de acompañamiento profesional y humano, capaz de abordar la vulnerabilidad extrema desde una perspectiva integral y sostenida en el tiempo.

"La cabeza piensa donde pisan los pies"

Durante la actividad, el capellán general del Hogar de Cristo, el sacerdote José Francisco Yuraszeck, destacó que se trata de "una iniciativa que ya lleva tres años y de otras formas muchos más".

"Busca que sea una instancia de encuentro, se llama la 'Noche del encuentro', y que no pensemos tanto en las soluciones para las personas en situación de calle desde una teoría, sino que -como ya dijo el gobernador y le voy a usar sus palabras- eso de que 'la cabeza piensa donde pisan los pies'", analizó.

Debido a esto, Yuraszeck aseguró que van "a poner los pies en las calles para poder encontrarnos con personas en situación de calle, tratar de ponernos en su lugar y desde ahí soñar soluciones para esto que nos afecta tanto, a 50.000 personas en nuestro país".

Despliegue territorial en la Región Metropolitana

Como parte de la acción inmediata que promueve este encuentro, decenas de voluntarios se desplegaron por diversas comunas de la Región Metropolitana para realizar rutas de calle.

Esta labor no solo consistió en la entrega de suministros básicos, sino en reforzar el eje de la compañía y la vinculación humana como herramientas de contención frente a las bajas temperaturas.

La jornada concluyó con el compromiso de los diversos sectores presentes para fortalecer las redes de apoyo y revisar los programas vigentes.