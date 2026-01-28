"La fuerza que nos une": Campaña busca visibilizar el aporte de las ONG en Chile

Diversas organizaciones de la sociedad civil iniciaron una campaña denominada "La fuerza que nos une", que busca visibilizar el trabajo cotidiano que las ONG realizan junto a personas y comunidades en distintos territorios del país, con foco en la promoción de derechos y el bienestar social.

La iniciativa busca poner en valor "la fuerza que se construye cuando las personas se organizan y buscan soluciones de manera colectiva" en espacios rurales, comunitarios, barrios, escuelas y centros de salud; hasta lograr mejoras concretas en su calidad de vida.

"Las ONG acompañan, escuchan y ayudan a transformar necesidades reales en soluciones concretas. Ese trabajo constante, hecho desde la colaboración, aporta a una sociedad más cohesionada, donde la democracia se construye desde lo cotidiano y no solo desde las instituciones", explica Flavia Liberona, directora ejecutiva de la Fundación Terram.

"La fuerza que nos une" tendrá un despliegue nacional en redes sociales, plataformas digitales y espacios públicos, e invitará a conocer historias reales y a sumarse al trabajo colectivo.

Las organizaciones que forman parte de la campaña son: Fima ONG, Observatorio Ciudadano, Fundación Terram, Greenpeace, Uno.Cinco, Fundación Tantí, Ecosistemas, Derechos Digitales, Ciudadanía Inteligente, Fundación Avina, Amnistía Internacional y Humanas.