Incluso con un método más exigente: Casen 2024 reporta una baja de la pobreza

La última Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), aplicada en 2024 con una metodología más exigente y acorde a nuestros tiempos, determinó que se mantiene una tendencia a la baja de la pobreza por ingresos.

Es la tercera vez que se actualiza el método desde que se creó la medición, y se hizo después de 13 años de usar el mecanismo anterior, "con el objetivo de reflejar de mejor manera el Chile actual, en coherencia con los cambios sociales y económicos que ha experimentado el pais en la última década", indicó el Gobierno en un comunicado este jueves.

Con esta nueva metodología -elaborada en base a recomendaciones de comisión asesora presidencial-, la Casen sitúa en 17,3% la tasa de pobreza en 2024, lo que representa una baja de 3,2 puntos respecto del resultado de 2022.

El Ejecutivo precisa que "cuando este mismo estándar se utiliza para medir años anteriores, la pobreza por ingresos mantiene una tendencia a la baja, con estimaciones de 22,5% en 2017, 28,3% en 2020 y 20,5% en 2022".

Por tratarse de un método más exigente, estos números son más altos que el 6,5% arrojado en la medición previa, pero cabe recordar que tal cifra corresponde al cálculo antiguo.

Además, se introdujo un nuevo concepto por sugerencia de la comisión experta: el de pobreza severa, que contempla a "aquellos hogares que enfrentan simultáneamente la pobreza por ingresos y la pobreza multidimensional".

El comunicado de La Moneda resalta que en ese caso, "los resultados también muestran una disminución, pasando del 7,8% en 2022 at 6,1% en 2024".

Casi 600 mil personas salieron de la pobreza desde 2022, dice el Gobierno

Dado que durante la aplicación de la encuesta se pesquisaron más de 50 políticas públicas que han aportado a la superación de la pobreza, la principal conclusión del Ejecutivo es que el crecimiento económico por sí solo no garantiza la disminución de este indicador, sino que debe existir ayuda estatal.

De hecho, según estimaciones del Gobierno, casi 600 mil personas salieron de la pobreza durante los años de la Administración Boric incluidos en la medición, es decir, entre 2022 y 2024.

Así lo destacó durante la presentación de la Casen la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro: "Habiendo asumido con una compleja situación económica inicial, logramos controlar la inflación y recuperar la senda de crecimiento sobre las expectativas de muchos, y fortalecimos la protección social en ámbitos especialmente sentidos para las familias".

"El aumento del sueldo mínimo, la reforma de pensiones, la gratuidad de la salud pública (Copago Cero), la Ley "Papito Corazón", el Sistema de Cuidados, por mencionar algunas, no son medidas aisladas", apuntó la secretaria de Estado.

Presidente Boric se declaró orgulloso por el resultado

"Podemos decir con orgullo que durante nuestro periodo de Gobierno, la pobreza ha disminuido en Chile", celebró el Presidente Gabriel Boric en el marco de su despliegue por la Región de Valparaíso.

Aludiendo al nuevo método, el Mandatario subrayó que "gobernar con responsabilidad es medir bien, actuar con seriedad y hacerse cargo de los problemas con datos, con trabajo, con compromiso, con las autoridades en terreno permanentemente", por lo que lo considera "una política de Estado que debe mantenerse, independiente de los gobiernos de turno".