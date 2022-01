La ex ministra Clarisa Hardy analizó en El Primer Café el futuro Gobierno del Presidente electo, Gabriel Boric, y aseguró que será un mandato que enfrentará muchas dificultades. "No cabe duda que será un Gobierno enfrentado a muchas dificultades, no solo por los últimos dos años de pandemia, sino de aquello que quedó acumulado desde el estallido y se congeló debido a la situación sanitaria. Es evidente que Boric está enfrentando un próximo Gobierno donde los movimientos sociales -junto a sus expectativas- estarán muy activos; la gran habilidad que tiene que tener, tanto el Presidente electo como su gabinete, es poder conciliar las demandas que provienen del movimiento social con la capacidad estatal de respuesta de cuestiones más permanentes y estables".

