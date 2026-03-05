DC se resta oficialmente del cónclave convocado por el Presidente Boric

El cónclave convocado por el Presidente Gabriel Boric para este viernes en la sede del Congreso Nacional de Chile en Santiago buscaba reunir a un amplio marco de fuerzas progresistas, en el que se buscó incluir a la Democracia Cristiana, pero la colectividad decidió rechazar la invitación.

La decisión fue comunicada este jueves por el presidente subrogante del partido, Óscar Ramírez, quien tras una reflexión con la dirigencia agradeció la propuesta, pero señaló que "la actividad es percibida más como un acto de cierre del Gobierno que como un espacio de diálogo sobre el futuro político".

La determinación se produjo luego de un debate interno, ya que inicialmente la invitación había sido aceptada por la directiva.

Pese a la postura institucional, dentro del partido surgieron voces disidentes. El diputado electo Jorge Díaz respaldó la decisión de restarse y sostuvo que "no es prudente que a días de terminar el mandato se incluya a la Democracia Cristiana en este tipo de actos", calificándolo como una actividad propia del cierre de la administración.

En contraste, el alcalde de San Ramón, Gustavo Toro, también militante DC, confirmó que participará en la cita, argumentando que "siempre es positivo juntarse y dialogar", y que no "debería temerse a un acto republicano en el que un presidente elegido democráticamente culmina su mandato".

Por otro lado, la senadora DC, Yasna Provoste, aseguró en el Diario de Cooperativa que "la Democracia Cristiana no fue considerada en espacios de diálogo político, como los comités políticos en La Moneda", por lo que estimó que el encuentro "debería realizarse únicamente con las fuerzas que formaron parte de la coalición oficialista".

Las tensiones no se limitan a la DC. En el Partido Socialista de Chile también surgieron reparos, luego de que su timonel, la senadora Paulina Vodanovic, revelara que algunos militantes consideran que "no tiene mucho sentido asistir". Entre ellos, el senador Fidel Espinoza expresó dudas sobre la utilidad del encuentro.

En tanto, en el Partido Comunista de Chile también existen discusiones internas vinculadas a cuestionamientos hacia ministros militantes de la colectividad, aunque varios dirigentes han optado por no referirse públicamente al tema y sostienen que se trata de debates normales dentro de la vida partidaria.