Noam Titelman, militante de Revolución Democrática y ex presidente de la FEUC (sucesor de Giorgio Jackson en dicha organización hace 10 años) dijo a Cooperativa que la seguidilla de críticas de Daniel Jadue hacia el Gobierno de Gabriel Boric se explica por "una tensión que se viene arrastrando, evidentemente, desde la primaria". El ingeniero comercial habló de "una tensión casi a nivel personal, individual, con el alcalde de Recoleta", y recordó que durante la campaña éste dirigió "acusaciones bien duras" contra Boric, atribuyéndole responsabilidad en la supuesta existencia de "presos políticos" del estallido social. El frenteamplista enmarcó además estos cuestionamientos en la molestia de "un mundo de la izquierda y del activismo que tiene expectativas muy altas de los cambios que se pueden lograr durante el Gobierno", y que no compate ni se hace cargo de la necesidad forzosa de "priorizar" la agenda. En cualquier caso, apuntó que la crítica personal de Jadue "no es la del Partido Comunista", colectividad que "en general tiene una posición bastante diferente, desde (Guillermo) Teillier para abajo, y esto habla también de algunas diferencias internas que no estábamos acostumbrados a ver en el Partido Comunista".

