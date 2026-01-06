Presidente Boric: Los líderes que le rinden pleitesía a Trump sólo se humillan
El Mandatario respondió una imagen del Departamento de Estado de Estados Unidos publicada en redes sociales en la que aseguran que occidente es "su hemisferio".
"Trump (y su Administración) no solo vulnera permanentemente el derecho internacional, sino la misma dignidad humana", aseveró.
La imagen fue publicada por el Gobierno de Estados Unidos días después de su intervención militar en Venezuela y captura del presidente Nicolás Maduro.