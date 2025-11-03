Boric irá esta semana a Brasil por la COP30 y a Bolivia por el cambio de mando

Gabriel Boric viajará durante esta semana a Brasil y a Bolivia con motivo de la COP30 y el cambio de mando presidencial, respectivamente.

Según informó Presidencia, el Mandatario viajará el miércoles 5 de noviembre a Brasil para participar de la "Cumbre de Jefes de Estado y/o de Gobierno COP30", a realizarse en la ciudad de Belém do Pará.

Se trata de una reunión previa a la 30ª sesión de la Conferencia de las Partes (COP30) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que se desarrollará oficialmente entre el 10 y 21 de noviembre en la referida urbe.

Boric será acompañado a este foro por el canciller Alberto van Klaveren, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, y la expresidenta Michelle Bachelet, quien se encuentra en campaña para ser la próxima secretaria general de la ONU.

Vea también Encuesta internacional ubica a Bachelet como la favorita a liderar la ONU

Ciudad "puerta de entrada a la Amazonía"

"La Cumbre de Líderes y la COP30 tiene un sentido político y simbólico, ya que la ciudad (Belém) se considera 'la puerta de entrada' a la Amazonía, uno de los sumideros de carbón más importantes a nivel global y uno de los ecosistemas más ricos en biodiversidad", destacó el Ejecutivo en un comunicado.

"Este año, la COP30 estará marcada por los 10 años de la adopción del Acuerdo de París y las dos décadas desde la entrada en vigor del Protocolo de Kioto. En la instancia, el Presidente Gabriel Boric representará el compromiso de Chile con el éxito de la COP30 y la importancia del multilateralismo para generar consensos que hagan frente a desafíos globales como el cambio climático", añade la nota.

Vea también Guterres pide cambio de rumbo ante fracaso de los objetivos climáticos de París

El jueves 6 de noviembre, el Mandatario ofrecerá un discurso en la apertura de la reunión Plenaria General de Líderes y participará de la sesión temática sobre "Clima y Naturaleza: Bosques y Océanos", presidida por Lula da Silva.

El viernes 7, en tanto, se dará continuación a la Plenaria General de Líderes, y

el Jefe de Estado será parte de la sesión temática de "Transición energética en la Mesa Redonda de Líderes", donde intervendrá sobre los avances de Chile en esta materia.

Vea también COP30: Las claves para entender la próxima cumbre climática de la ONU

Viaje a Bolivia

Tras concluir su participación en la COP30, el Presidente viajará junto a la

subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, a la ciudad de La Paz, Bolivia, para asistir a la ceremonia de transmisión de mando presidencial.

El democratacristiano Rodrigo Paz Pereira jurará como nuevo presidente del Estado Plurinacional de Bolivia el sábado 8 de noviembre, frente a la Asamblea Legislativa Plurinacional.