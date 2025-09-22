Discurso de Boric en la ONU: Oficialismo espera guiño a posible candidatura de Bachelet

Sectores del oficialismo esperan que el Presidente Gabriel Boric realice alguna especie de guiño a una eventual candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la secretaría general de Naciones Unidas, en el marco de su discurso de este martes en la Asamblea General de la ONU.

El senador Juan Ignacio Latorre (FA) manifestó que "para Chile sería un honor contar con la expresidenta Michelle Bachelet como la secretaria general de Naciones Unidas. Los desafíos del próximo ciclo, para que la ONU vuelva a tener una incidencia en los conflictos globales es muy relevante".

Desde el Ejecutivo expresaron que esperan una respuesta más clara de Bachelet sobre si emprenderá la candidatura, ya que hasta ahora ha sido ambigua cuando ha sido consultada sobre su futuro.

En la oposición, el diputado Cristián Labbé (PNL) dijo que "las posibilidades de hacer gestiones y generar un cierto lobby para que Bachelet también tenga su puesto allá, creo yo que tiene que ser muy cuidadoso".

La diputada Carla Morales (RN) añadió que "el oficialismo y el Ejecutivo deberían estar más preocupados en terminar un mandato decente que estar presionando para que la expresidenta Michelle Bachelet tenga un puesto clave en la ONU".

Por su parte, el senador Matías Walker (Demócratas) adelantó que otro tema clave será el conflicto en Gaza, donde "se irá a defender por parte del Presidente de la República, el canciller y toda la delegación, la política de Estado permanente de Chile, que es en apoyo a la resolución pacífica de las controversias a través del multilateralismo. Naciones Unidas es la sede del multilateralismo, vamos a defender esos principios que son parte del Estado de Chile, no me cabe ninguna duda que se va a referir a ello el Presidente de la República de forma pública en su alocución".